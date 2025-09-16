U splitskom zatvoru preminuo istražni zatvorenik

U Splitu je danas navečer u zatvoru preminuo istražni zatvorenik, potvrdilo je Ministarstvo pravosuđa. "Unatoč brzoj intervenciji službenika pravosudne policije i službenika Hitne medicinske pomoći, nešto iza 20 sati konstatirana je smrt istražnog zatvorenika", priopćili su iz Ministarstva.

Navode i da se zatvorenik u splitskom zatvoru nalazio od 25. travnja 2024. godine, temeljem odluke Županijskog suda u Splitu. "O smrti istražnog zatvorenika obaviještena su nadležna tijela", zaključili su iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.