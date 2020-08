U SAD-u se učenici polako vraćaju u klupe, Latinska Amerika i dalje najpogođenija

Epidemija covida-19 nastavlja se širiti svijetom, a Latinska Amerika i Karibi su najgore prošli pošto je u petak broj mrtvih u toj regiji premašio ukupan broj mrtvih od zaraze koronavirusom u Europi.

Pandemija je pokosila više od 715.000 života, zarazivši više od 19 milijuna ljudi na planetu otkad je ured Svjetske zdravstvene organizacije u Kini krajem prosinca izvijestio o pojavi bolesti, pokazuje izračun koji je agencija France Presse načinila u petak navečer na temelju službenih podataka.

Tijek događaja:

09:11 Latinska Amerika i Karibi imaju najveći broj umrlih: najmanje 213.120, zatim dolazi Europa sa 212.660 umrlih, po stanju u petak.

U zadnjih sedam dana gotovo se svaki drugi smrtni ishod u svijetu (44 posto) dogodio u Latinskoj Americi. U tom je dijelu svijeta ujedno i najveći broj zaraženih (više od 5,3 milijuna), većinom u Brazilu koji se u petak približio broju od 100.000 umrlih od 2,9 milijuna oboljelih.

U toj su zemlji službeni podaci o stradalima "šest do sedam puta manji od stvarnih", ocijenio je Domingos Alves, brazilski statističar specijaliziran za pandemije.

Predsjednik Jair Bolsonaro koji od početka tvrdi da je riječ o "gripici", kako naziva bolest, rekao je u petak da mu je "savjest čista" što se tiče njegova upravljanja krizom.

Meksiko je postao treća zemlja svijeta po broju zaraženih i umrlih, prešavši broj od 50.000 mrtvih (50.517), sa 462.690 potvrđenih slučajeva, što je puno više nego što je bila predvidjela vlada predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora, na meti oštrih kritika.

Kolumbija, gdje se virus pojavio početkom ožujka, imala je u petak više od 12.000 umrlih.

Na Kubi, koja je prijavila najveći broj zaraženih u jednom danu u posljednja tri mjeseca, vlasti su u petak ponovo ograničile kretanje automobila i ljudi u Havani.

09:08 S početkom školske godine djeca se fizički vraćaju u školske klupe u nekoliko američkih saveznih država, pa i ondje gdje je koronavirus još aktivno prisutan, ali se karantena već morala uvesti nakon pojave bolesti među učenicima.

U Sjedinjenim Državama školske ustanove u načelu počinju s radom tijekom čitavog kolovoza te su nastale podjele budući da je epidemija još veoma prisutna u zemlji. Veći gradovi, među kojima Chicago, Houston, Los Angeles i Miami, odlučili su se zasad za virtualnu nastavu.

Guverner savezne države New Yorka, koja je proljetos bila žarište epidemije, ali je uspjela ograničiti njezino širenje, rekao je u petak da škole mogu početi s radom na područjima gdje je stopa pozitivnih na testiranju ispod 5 posto, a glavnina te savezne države je danas oko 1 posto.

No grad New York koji je objavio da razmišlja o hibridnom modelu po kojemu bi djeca dolazila u školu jedan do najviše tri dana u tjednu, još nije potvrdio kako će nastava izgledati u rujnu za 1,1 milijun učenika u tome gradu.

S druge strane, guverneri republikanskih saveznih država traže da se svi učenici vrate u učionice, u skladu sa stajalištem Donalda Trumpa.

Tako su odlučili Mississippi, Georgia, Tennessee i Indiana, gdje je školska godina počela prošlog i ovog tjedna. Ondje se epidemija stabilizirala krajem srpnja i početkom kolovoza, ali na veoma visokoj razini: te su države još daleko od toga da smanje velik broj zaraženih i umrlih.