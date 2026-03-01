Naši Portali
IMAJU 300 NUKLEARNIH BOJEVIH GLAVA

Francuski nuklearni kišobran: Era strateškog samozadovoljstva za Europu je završena

Autor
Danijel Prerad
01.03.2026.
u 21:56

Francuska je jedina u Europskoj uniji te uz Ujedinjeno Kraljevstvo jedina europska zemlja koja posjeduje nuklearno oružje, a ostale se pouzdaju u zaštitu SAD-a

Emmanuel Macron održat će u ponedjeljak dugoočekivan govor o doprinosu francuskog nuklearnog odvraćanja sigurnosti europskog kontinenta, suočenog s globalnim geopolitičkim previranjima, objavila je Elizejska palača. Predsjednik će govoriti na otoku Île Longue u Brestu (zapadna Francuska), domu četiriju nuklearnih podmornica s balističkim raketama koje čine oceansku komponentu francuskog nuklearnog odvraćanja, uz strateške zračne snage. "Ovo će biti važan trenutak u njegovu mandatu. Nesumnjivo će doći do nekih značajnih promjena i razvoja događaja ", rekao je za Le Figaro izvor blizak predsjedniku, ne navodeći detalje.

Ključne riječi
Charles de Gaulle vodikova bomba atomska bomba nuklearno oružje Francuska

