UŽIVO
UŽIVO
FOTO/VIDEO Amerikanci potvrdili prve žrtve. Iran pokušao udariti nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
NETANYAHU POZIVA GRAĐANE NA ULICE

Ni Izraelci ni Amerikanci ne mogu srušiti režim – to mogu samo Iranci

Autor
Stela Lechpammer
01.03.2026.
u 20:56

Analitičari kažu kako je likvidacija Alija Khameneija, koji je bio snažan autoritet, imala suprotan učinak jer Iranci sada žele osvetu

Pad ajatolaha težak je udarac za Iran, ali on ne znači automatski pad režima. Složili su se u tome vanjskopolitički komentatori Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab u posebnoj emisiji Večernjeg lista u kojoj su komentirali eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Vodila ju je urednica videosadržaja Večernjeg lista Petra Balija, a u cijelosti se može pogledati na YouTube kanalu Večernjeg lista. – U ovom trenutku to je uspjeh; znači li to i pad režima, to je krucijalno pitanje. Režim će prije ili poslije pasti, ali to mogu učiniti samo Iranci. Ne mogu ga srušiti ni Izraelci ni Amerikanci. Iduća će dva-tri dana u Iranu biti paklena. I meni je nevjerojatno da su ga tako likvidirali jer je on zaista bio vođa i imao je jak autoritet. I zato je njegova likvidacija čak imala suprotan učinak, ljudi sada traže osvetu. No tu se svakako vidi i koliko je iranski sustav ranjiv, očito imaju krtice. Pitanje je sad hoće li osoba koja će doći na njegovo mjesto imati isti takav autoritet? Je li Iran spreman za pad režima u ovom trenutku? Sve su opcije otvorene – zaključio je Haidar Diab te upozorio da najveću cijenu plaća narod. Dodatni je problem za sve zemlje Zaljeva što Iran blokira Hormuški tjesnac.

– Likvidaciju bih opisao kao veliku pobjedu Amerike. Ta je vrsta iznenađenja fascinantna. To je taktička, ali i strateška pobjeda. No ulozi su se za Iran sada podignuli, oni imaju snažan nagon za očuvanje Islamske Republike. No i za Trumpa su ulozi visoki – kazao je pak Krasnec te dodao kako se trenutačno i jedna i druga strana busaju u prsa, što je način odvraćanja ili zastrašivanja.

– Ipak, Iranci to ne mogu progutati. Situacija nakon likvidacije Alija Khameneija bila je morbidna. Netanyahu je pozvao Irance da izađu na ulice. Zamislite da Vučić pozove Hrvate da izađu na ulice i rušimo Milanovića ili Plenkovića – kazao je Haidar Diab te upozorio na to da Iranci nisu upotrijebili sve oružje te da će se pritisak na Trumpa nastaviti povećavati.

– Iranski su narod i iranski režim svakako tvrd orah. Iako ne mislim da je Iran na pragu izrade nuklearne bombe, mislim da ovaj režim nikada neće odustati od tih ambicija. S druge strane, Amerikanci žele spriječiti da Iran ne postane nuklearna sila, a sada se to pokušava radikalnim rezom. I G7 će pozvati Iran na zaustavljanje nuklearnog programa, ali Amerikanci će slati poruku o promjeni režima. Meni je teško procijeniti kako će Iranci djelovati – zaključio je Tomislav Krasnec, a s njime se složio i Hassan Haidar Diab, koji je dodao kako je jako teško procijeniti idući potez Iranaca jer su kao nacija veoma specifični i često nepredvidivi.

FOTO Strašni prizori iz Izraela: Na mjestu udara ostao je golemi krater, raste broj poginulih
Ključne riječi
režim SAD sukob na Bliskom istoku napad na Iran Iran Izrael

JZ
Jo_zooo
21:06 01.03.2026.

To je već izgubljeni rat Amera ja sam već napisao....Ameri su bez veze uletili u klopku.

Želite prijaviti greške?

