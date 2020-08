U Indiji gotovo 53.000 novooboljelih, Latinska Amerika ruši rekorde po broju zaraženih

U svijetu je 18,2 milijuna slučajeva koronavirusa od kojega su preminule 692 tisuće ljudi, a oporavljeno je 11,4 milijuna ljudi. Najviše zaraženih je u SAD-u (4,8 milijuna), Brazilu (2,7 milijuna), Indiji (1,8 milijuna), Rusiji (850 tisuća) Južnoj Africi (511 tisuća).

10:50 – Indijski ministar unutarnjih poslova i čelnici dviju velikih država hospitalizirani su zbog covida-19, a dnevni broj zaraženih prelazi 50.000 peti dan zaredom u ponedjeljak.

Zemlja je prijavila 52.972 novozaraženih u protekla 24 sata te ukupno 1,8 milijun slučajeva, pokazuju podaci indijskoga ministarstva zdravstva i obitelji u ponedjeljak, čime je postala treća po broju slučajeva u svijetu nakon SAD-a i Brazila. S novim 771 smrtnim slučajem, od covid-19 umrlo je 38.135 ljudi u Indiji, uključujući u nedjelju ministra u najnaseljenijoj državi Uttar Pradesh.

U nedjelju su hospitalizirani savezni ministar unutarnjih poslova Amit Shah, jedan od najbližih suradnika Narende Modija, kao i premijer južne države Karnatake. Čelnik središnje države Madhya Pradesh također se oporavlja u bolnici. Zasad se ne zna jesu li suradnici iz Shahova ministarstva u izolaciji.

Dok se zaraza u zemlji ubrzano širi te je zabilježeno rekordnih 57.118 slučajeva u subotu, Indija je također pojačala napore da testira više ljudi i traži cjepivo. Ministarstvo zdravlja na Twitteru je objavilo da su zdravstvene vlasti dopustile nacionalnom institutu za lijekove, najvećem svjetskom proizvođaču lijekova po volumenu, da obavlja klinička ispitivanja cjepiva koje su razvili sveučilište Oxford i AstraZeneca Plc.

10:35 – Više od 27 milijuna Filipinaca, četvrtina stanovništva države, od utorka će biti u izolaciji u svojim domovima nakon što su iscrpljeni zdravstveni radnici upozorili da zemlja gubi bitku s koronavirusom.

Od početka lipnja kad je u zemlji ukinuta jedna od najdugotrajnijih mjera zabrane izlaska iz domova broj potvrđenih slučajeva bolesti upeterostručio se i premašio 100.000. Nova ograničenja, koja je objavio predsjednik Rodrigo Duterte u nedjelju navečer, odnose se na glavni grad Manilu i četiri susjedne pokrajine na glavnom otoku Luzonu. Iduća dva tjedna javni prijevoz bit će zaustavljen, a domaći letovi prizemljeni kako bi se pokušalo usporiti širenje virusa koji je do sada odnio više od 2000 života.

Ljudima je naređeno da ne izlaze iz kuća osim zbog nabavke namirnica ili vježbanja na otvorenom. Samo će mali broj poduzeća raditi, a restorani će smjeti jedino izdavati hranu 'za van'.

10:15 – Australski drugi najveći grad Melbourne u kojemu je već na snazi noćni policijski sat objavio je nova ograničenja za industriju, uključujući trgovinu i građevinarstvo, u očajničkim naporima da zauzda širenje virusa koji se vratio nakon što je prvotno stavljen pod kontrolu.

Od srijede navečer u Melbourneu će se zatvoriti većina trgovina, neke proizvodnje i administrativne usluge, u okviru šestotjednog zatvaranja koje će, kako se očekuje, pogoditi 250.000 radnih mesta, objavljeno je u ponedjeljak.

Država Victorija uvela je izvanredno stanje u nedjelju zbog skoka u lokalnom prijenosu bolesti, pa je među ostalim u Melbourneu uveden policijski sat od 20 sati do pet sati ujutro.

Australija se do nedavno bolje nosila s virusom od ostalih zemalja i ima 18.361 oboljelih od covida-19 i 221 preminulu osobu, no sad je izložena riziku gubitka kontrole u državi Victoriji koja je uvela do sada najstrože mjere kretanja. Susjedne države New South Wales i South Australia također su uvele nove mjere predostrožnosti.

9:30 – Argentina je premašila 200.000 slučajeva covida-19 u nedjelju, Kolumbija bilježi dnevni rekord, a u Latinskoj Americi ruše se crni rekordi s kojima se najteže pogođena regija u svijetu približava brojci od 5 milijuna zaraženih ljudi. Regija koja je u subotu dosegla 200.000 smrtnih slučajeva bori se da zaustavi širenje novog koronavirusa, a zaraza se ubrzano širi u mnogim zemljama premda vlade nastoje ublažiti karantenu i oživjeti gospodarski rast. Latinska Amerika, koja ima oko 8% svjetske populacije, ima blizu 30% zaraženih i umrlih u svijetu, a zaraza se još uvijek brzo širi i pogađa regionalne vođe poput brazilskog Jaira Bolsonara i bolivijske Jeanine Anez.

Kolumbija je prošli tjedan prešla 300.000 slučajeva i 10.000 smrtnih slučajeva. Argentina, koja je rano uspjela usporiti širenje virusa, nedavno je zabilježila porast broja zaraženih.

Pet južnoameričkih zemalja sada je među 10 zemalja u svijetu s najviše zaraženih, prenosi agencija Reuters.

Brazil, najteže pogođena zemlja u regiji i druga najteže pogođena u svijetu, ima više od 2,73 milijuna zaraženih i više od 94. 000 umrlih.

Golema južnoamerička država, koja je prošli tjedan zabilježila najveći broj zaraženih u jednome danu, objavila je niže brojke od 25.800 zaraženih u nedjelju, te se čini da šira regija neće prijeći 5 milijuna zaraženih do ponedjeljka.

Meksiko je zabilježio više od 9000 novozaraženih u subotu te je sada zemlja treća po smrtnosti od virusa u svijetu.

Peru, koji je nedavno premašio 400.000 slučajeva, bilježi opasan porast broja zaraženih nakon ublažavanja mjera karantene u pokušaju oživljavanja gospodarstva. Prijavio je 7448 slučajeva u subotu, najveću brojku od kraja svibnja.

Širom regije ionako slabi zdravstveni sustavi napeti su ili prenatrpani, gospodarski rast pada na oko 9% a zemlje još dublje tonu u siromaštvo i nezaposlenost.

7:15 – Milijuni testova na COVID-19 koji mogu otkriti virus u roku od 90 minuta bit će dostavljeni britanskim bolnicama, domovima za njegu i laboratorijima, kako bi se povećao kapacitet testiranja u idućim mjesecima, izjavio je u ponedjeljak ministar zdravstva Matt Hancock. Kontingent će sadržavati 5,8 milijuna DNK i 450 tisuća testova na temelju brisa.

"Ti testovi mogu otkriti gripu kao i COVID-19 i bit će nam od velike koristi na zimu, tako da pacijenti mogu dobiti pravi savjet kako bi zaštitili sebe i druge", rekao je Hancock.

Nacionalna zdravstvena služba najavila je pak da će pacijentima oboljelima od raka ponuditi prilagođene COVID tretmane, uključujući lijekove bez većeg utjecaja na imunosni sustav. Britanski zdravstveni sustav izložio se snažnom naprezanju tijekom vrhunaca u epidemiji COVID-19, u zemlji u kojoj je od koronavirusa umrlo više od 46 tisuća ljudi.

6:30 – Kosovski premijer Avdullah Hoti izvijestio je da je pozitivan na koronavirus, javili su u nedjelju navečer mediji u Prištini.

"Danas sam se testirao na Covid-19 i pozitivan sam. Nemam posebnih simptoma osim vrlo blagog kašlja. Od večeras sam u izolaciji iduća dva tjedna", napisao je Hoti na Facebooku.

Najavio je da će za vrijeme izolacije svoje obveze ispunjavati od kuće, objavio je prištinski dnevnik Koha Ditore. Hoti je u nedjelju posjetio nekoliko poduzeća u mjestu Dragash na jugozapadu Kosova.

Kosovo ima 1,8 milijuna stanovnika, a službeno je zabilježio oko devet tisuća zaraženih, uključujući 249 smrtnih slučajeva.

6:00 – Sjedinjene Države suočene su s novom fazom epidemije koronavirusa, koji je "izuzetno raširenim" i to u ruralnim područjima kao i u gradovima, rekli su u nedjelju stručnjaci za koronavirus Bijele kuće. Broj slučajeva koronavirusa i dalje se povećava u nekim dijelovima zemlje, a službe javnog zdravstva pokušavaju s guvernerima pronaći odgovor za svaku saveznu državu.

"U novoj smo fazi. Ono što danas vidimo razlikuje se od ožujka i travnja. Izuzetno je rašireno u ruralnim i urbanim područjima", rekla je glavna savjetnica Bijele kuće za pandemiju Deborah Birx.

"Svima koji žive u ruralnom području poručujem: niste imuni ili zaštićeni od ovoga virusa", rekla je ona u CNN-ovoj emisiji State of the Union. Dodala je kako ljudi koji žive u višegeneracijskim domaćinstvima na područjima zahvaćenima epidemijom trebaju nositi maske i u kući, kako bi zaštitili starije osobe ili one koji pripadaju rizičnim skupinama.

Pomoćnik tajnika za zdravstvo admiral Brett Giroir također naglašava važnost nošenja maski.

"Ako to ne učinimo i ako ne ograničimo gužve u zatvorenim prostorima, virus će nastaviti harati", rekao je u NBC-jevoj emisiji "Meet the Press".

"Jako smo zabrinuti i to je vrlo ozbiljna stvar", dodao je.

Nošenje maski i izbjegavanje gužve ima isti ishod kao i potpuno zatvaranje, rekao je Giroir. Koronavirusom je u SAD-u zaraženo 4,6 milijuna ljudi, a umrlo ih je 155 tisuća, piše Reuters.