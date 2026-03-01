Naši Portali
FOTO/VIDEO Amerikanci potvrdili prve žrtve. Iran pokušao udariti nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'
POLICIJA GA UPUCALA

Napadač koji je ubio dvije osobe u Teksasu nosio je majicu s iranskom zastavom, sumnja se na terorizam

REUTERS
Autor
Lorena Posavec
01.03.2026.
u 21:22

Incident je započeo kada je muškarac u velikom SUV-u upalio žmigavce, spustio prozor i pucao iz pištolja

Napadač koji je rano u nedjelju ubio dvije osobe u baru u Teksasu, u masovnoj pucnjavi, nosio je majicu s natpisom "Property of Allah" te drugu s dizajnom iranske zastave, rekao je za Associated Press jedan policijski dužnosnik. Napadač je identificiran kao 53-godišnji Ndiaga Diagne, rekao je isti izvor i još jedna osoba upoznata sa slučajem. Policajci u Austinu upucali su i usmrtili napadača, koji je u napadu koristio i pištolj i pušku, a FBI je naveo da se pucnjava istražuje kao mogući čin terorizma, piše Fox.

Četrnaest osoba je nakon napada prevezeno u bolnicu, od kojih su tri u kritičnom stanju. Incident je započeo kada je muškarac u velikom SUV-u upalio žmigavce, spustio prozor i pucao iz pištolja, pogodivši ljude na terasi i pločniku ispred bara. Zatim je parkirao vozilo u blizini, izašao s puškom i počeo hodati natrag prema baru. Tri policajca koja su mu išla u susret upucala su ga i ubila na raskrižju, rekla je šefica policije Austina Lisa Davis. Terensko vozilo je pretraženo i nije pronađen eksploziv, rekli su dužnosnici. Međutim, agent FBI-a je rekao da postoje naznake u terenskom vozilu i na osumnjičeniku koje sugeriraju "vezu s terorizmom", piše BBC.

Ključne riječi
terorizam pištolj Austin Teksas napad SAD

Komentara 1

Avatar grof Sava vladisavljević
grof Sava vladisavljević
21:33 01.03.2026.

To je početak . Počinje buđenje spavača

