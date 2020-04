U SAD-u 2.000 mrtvih u 24 sata, najviše u svijetu u jednom danu

U svijetu je više od 1,4 milijuna potvrđenih slučajeva koronavirusa, a broj preminulih premašio je 82.000. Oporavilo se više od 300.000 ljudi. U nastavku teksta pratite nove informacije iz cijeloga svijeta.

10:01 - Britanski premijer Boris Johnson stabilno je nakon druge noći provedene na odjelu intenzivne skrbi za liječenje Covida-19 i terapije kisikom, prenose mediji u srijedu.

Johnson, koji je bio pozitivan na Covid-19 prije dva tjedna, u nedjelju je primljen u bolnicu St.Thomas, a u ponedjeljak je premješten na njezin odjel intenzivnog liječenja jer mu se naglo pogoršalo stanje. Pedesetpetogodišnji britanski lider primio je kisik, no nije stavljen na respirator.

"Dobro se osjeća, stabilno je i vedra duha", rekao je Edward Argar, zamjenik ministra zdravstva.

09:58 - Najmanje 42 poduzeća u Japanu započela su stečajni postupak u veljači ove godine navodeći kao razlog prekida aktivnosti štetu od širenja novoga koronavirusa, izvijestila je u srijedu japanska javna televizija. Od tih tvrtki 70 posto je iz sektora turizma i ugostiteljstva.

U Japanu je trenutno više od 5,1 tisuća potvrđenih slučajeva zaraze, od čega su oko 700 putnici i posada kruzera Diamond Princess.

09:17 - Sjeverna Koreja, jedna od šačice zemalja koje još nemaju potvrđen slučaj Covida-19, rekla je da nastavlja testirati građane na koronavirus, a više od 500 ljudi je smješteno u karantenu, navela je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Stručnjak za ljudska prava UN-a pozvao je na ukidanje međunarodnih sankcija zemljama, uključujući Sjevernoj Koreji, kako bi se osiguralo slanje zaliha hrane do gladnih populacija za vrijeme pandemije. Sjevernoj Koreji sankcije su nametnute zbog nuklearnih i balističkih programa.

Neki strani stručnjaci sumnjaju da Sjeverna Koreja, koja graniči s Kinom i Južnom Korejom, zemljama koje su snažno pogođene epidemijom, nije otkrila nijednu zarazu. Sjeverna Koreja je pojačala granične kontrole i uvela karantenu.

08:44 - Video-konferencija ministara financija članica Europske unije, koja je započela u utorak popodne, protegla se na cijelu noć na srijedu i još uvijek nema naznaka da su usuglašeni zaključci o planu gospodarskog oporavka nakon pandemije koronovirusa.

Pitanje kolektivizacije dugova, odnosno uspostave instrumenta koji bi izdavao zajedničke obveznice, glavni je kamen spoticanja. Na tom se pitanju Europa ponovno podijelila na sjever i jug, kao i tijekom financijske i dužničke krize prije desetak godina.

08:07 - Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je da bi izvanredno stanje u Srbiji zbog pandemije koronavirusa moglo biti ukinuto u roku od mjesec dana, ali je u međuvremenu najavio policijski sat tijekom cijelog vikenda u Beogradu i Nišu.

"Najvjerojatnije će to biti od ovog petka, vidjet ćemo od kada, jer nas je ona subota prijepodne skupo koštala", rekao je Vučić, aludirajući da su brojni građani dva vikenda ranije iskoristili lijepo vrijeme i proveli cijeli dana vani.

Najveći problem je popunjenost bolnica, rekao je Vučič, i istaknuo da su Infektivna klinika i pulmologija pod najtežim udarom, te da je još jedna Covid bolnica - beogradski KBC "Dragiša Mišović", također "gotovo puna".

07:51 - Ulašteni novi roboti nježno provjeravaju puls visoko zaraznih pacijenata na odjelu intenzivne njege u talijanskoj bolnici koja vodi bitku s koronavirusom. Liječnici i sestre ih vole jer spašavaju i njihove živote.

Talijanima se zbog virusa svijet okrenuo do neprepoznatljivog, ali malo toga ih više boli od činjenice da deseci liječnika i sestara umiru pokušavajući spasiti na tisuće pacijenata.

06:00 – Gotovo 2.000 ljudi zaraženih novim koronavirusom u Sjedinjenim Državama umrlo je u zadnja 24 sata, pokazuju podatci koje je u utorak u 20.30 sati po mjesnom vremenu objavilo sveučilište Johnsa Hopkinsa, što je najveći broj umrlih u svijetu od početka pandemije. Nakon ovakva rekordnog porasta (+1.939 točno) ukupan broj umrlih penje se na 12.722. Najveća svjetska sila se tako približava dvjema najteže stradalim zemljama, Italiji (17.127 umrlih) i Španjolskoj (13.798). Na SAD usto otpada više od četvrtine službeno potvrđenih slučajeva u svijetu: ukupno 396.223, ili 29.609 novih u jednom danu, pokazuju podatci Johnsa Hopkinsa koji se neprestano osvježavaju.

"Amerika i dalje provodi najviše testiranja od bilo koje zemlje u svijetu i mislim da zato imamo najviše slučajeva zaraze", rekao je u utorak predsjednik Donald Trump na dnevnoj tiskovnoj konferenciji o krizi, spomenuvši da je dosad u zemlji bilo oko 1,8 milijuna testiranja.

FOTO New York u jeku pandemije koronavirusa: Puste ulice, bolnice na izmaku snaga

"Sigurno znam da neke zemlje s velikim brojem stanovnika imaju puno više zaraženih nego mi, ali ih ne prijavljuju", dodao je.

SAD od sredine prošlog tjedna bilježi više od 1.000 umrlih na dan, unatoč mjeri izolacije koje su savezne države uvodile jedna za drugom. Savezna država New York je glavno žarište epidemije u Americi, s gotovo 5.500 umrlih i 140.000 zaraženih, a najviše ih je u gradu New Yorku, gospodarskoj prijestolnici zemlje koja je zapravo zamrla. Vlasti su prošlog tjedna upozorile da bi u SAD-u od Covida-19 moglo umrijeti od 100.000 do 240.000 ljudi, ovisno o modelu, poštujući uputu o društvenom distanciranju.

Pandemija je pokosila najmanje 80.142 ljudi u 192 zemlje, pokazuje izračun koji je agencija France Presse objavila u utorak oko 21.00 sat po srednjoeuropskom vremenu na temelju službenih izvora.

VIDEO Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kad bi mogla završiti pandemija