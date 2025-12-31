Crna prognoza: Važnom europskom sektoru prijeti gubitak 200.000 radnih mjesta. Krivac je jedan

Europski bankarski sektor mogao bi u sljedećih pet godina izgubiti više od 200.000 radnih mjesta, upozoravaju analitičari, prenosi Financial Times. Glavni uzrok ovog trenda je ubrzano uvođenje umjetne inteligencije i zatvaranje poslovnica, što potiče banke da smanje troškove i preusmjere poslovanje na digitalne kanale.

Prema procjeni Morgan Stanleyja, industrija bi do 2030. godine mogla smanjiti broj zaposlenih za oko 10 posto. Budući da 35 najvećih europskih banaka zapošljava približno 2,12 milijuna ljudi, to bi značilo otprilike 212.000 otpuštenih radnika. Najveći udar očekuje se u odjelima centralnih usluga, koji obuhvaćaju administrativne poslove, upravljanje rizikom i usklađenost. “Mnoge banke navode dobitke u učinkovitosti koji proizlaze iz umjetne inteligencije i daljnje digitalizacije u iznosu od 30 posto”, ističu iz Morgan Stanleyja.

Europske banke suočene su s pritiskom investitora da smanje troškove i povećaju povrat na kapital, koji i dalje zaostaje za američkim konkurentima. U tom kontekstu, umjetna inteligencija pruža priliku za poboljšanje omjera troškova i prihoda, ključne mjere učinkovitosti koju prate ulagači, osobito nakon što su prethodni krugovi rezanja troškova dali ograničene rezultate.

Banke već navode AI kao glavni pokretač restrukturiranja. Nizozemska ABN Amro najavila je da će do 2028. smanjiti broj stalno zaposlenih za oko petinu, dok je izvršni direktor Société Généralea, Slawomir Krupa, u ožujku naglasio da “ništa nije sveto” u njihovoj kampanji smanjenja troškova. Brzi razvoj umjetne inteligencije izazvao je zabrinutost zbog gubitka radnih mjesta u različitim sektorima. Analitičari UBS-a ističu da tehnologija već transformira bankarstvo, primjerice pretvaranjem analitičara u virtualne avatare koji klijentima šalju videozapise.

Jason Napier, voditelj istraživanja europskih banaka u UBS-u, izjavio je: “Već vidimo promjene u industriji revizije, prava i savjetovanja, ali banke još ne postižu poboljšanu učinkovitost. Troškovne baze su velike . . . a ovi novi moćni alati tek trebaju biti u potpunosti implementirani.”

Napier je dodao: “Oni koji još trebaju uvjeravanje da će umjetna inteligencija značajno promijeniti financijske usluge trebali bi provesti više vremena istražujući alate koji su već dostupni.” UBS je nedavno poslao svojih 250 najviših rukovoditelja na Sveučilište Oxford na summit o umjetnoj inteligenciji. I dok banke traže načine da iskoriste uštede koje pruža AI, neki vodeći europski bankari upozoravaju da integracija tehnologije ne smije biti prebrza.

Conor Hillery, suizvršni direktor JPMorgan Chasea za Europu, Bliski istok i Afriku, izjavio je: “Jedna stvar na koju moramo biti vrlo oprezni - u ovoj žurbi i uzbuđenju oko umjetne inteligencije u našem svijetu bankarstva - jest da ljudi ne izgube razumijevanje osnova i temelja.” Hillery je dodao da JPMorgan nastoji pronaći ravnotežu između korištenja umjetne inteligencije za ubrzanje osnovnih funkcija i osiguravanja da mlađi zaposlenici i dalje budu pravilno obučeni za ključne zadatke. “U suprotnom, stvaramo veliki problem za budućnost”, zaključio je Hillery.