STOTINE LJUDI ZAROBLJENO

Snježni kaos u europskoj državi: Ljudi zapeli u ledenim uvjetima, stvorile se kolone od 20 kilometara

VL
Autor
Doris Kujek/Hina
31.12.2025.
u 11:52

Anna Karczewska, glasnogovornica policije u Ostrodi, rekla je da su policajci pokušali pomoći vozačima koji su bili zaglavljeni

Obilne snježne padaline u Poljskoj uzrokovale su kolone vozila duge i do 20 kilometara na autocesti između glavnog grada Varšave i baltičkog lučkog grada Gdanjska tijekom noći, priopćila je u srijedu policija. Stotine ljudi bilo je zarobljeno u svojim automobilima u ledenim uvjetima, ali do ranih jutarnjih sati u srijedu promet se ponovno uspostavio, dodala je policija."Teška situacija počela je jučer nakon 16 sati, kada su prvi kamioni na ruti S7... počeli imati problema s prilaskom padinama", rekao je Tomasz Markowski, glasnogovornik policije u sjevernom gradu Olsztynu.

"To je dovelo do prometne gužve duge otprilike 20 kilometara preko noći", dodao je. Zamjenik ministra infrastrukture Stanislaw Bukowiec rekao je na konferenciji za medije da nitko nije ozlijeđen u tim uvjetima. Anna Karczewska, glasnogovornica policije u Ostrodi, rekla je da su policajci pokušali pomoći vozačima koji su bili zaglavljeni. Ostroda se nalazi na autocesti oko 40 kilometara zapadno od Olsztyna.

"Pomogli smo koliko smo mogli, a vozačima smo ponudili kavu i topli čaj koje nam je pripremila Gradska vijećnica Ostrode", rekla je. Državna novinska agencija PAP izvijestila je da je došlo i do poremećaja u željezničkom prometu i zračnim lukama, ali da se prometne usluge vraćaju u normalu.

Arktički šok prodrmat će Europu: Stiže obilan snijeg i ledene temperature
Ključne riječi
gužva mećava snijeg Poljska

