DOČEK 2026.

FOTO Spektakularni doček Nove u Sydneyju, ali uz 3000 naoružanih policajaca

Sydney: Doček Nove godine uz spektakularni vatromet
Foto: Reuters/Pixsell
Autori: Hina, Eva Berišić
31.12.2025.
u 15:48

Ostali dijelovi pacifičke države Kiribati Novu godinu dočekat će tijekom sljedećih nekoliko sati.

  • Odbrojavanje do 2026. godine je počelo diljem svijeta.
  • Prvi doček održan je na Kiritimatiju u Pacifiku.
  • Gradovi poput Aucklanda, Wellingtona i Sydneya pripremaju vatromete, glazbu i proslave za dolazak Nove godine

15.00 - Sydney je u srijedu zakoračio u novu, 2026. godinu veličanstvenim vatrometom uz pojačane mjere sigurnosti, dva tjedna nakon što je u oružanom napadu na židovskoj proslavi na plaži Bondi u tom gradu ubijeno 15 ljudi. Organizatori su u 23 sata po mjesnom vremenu minutom šutnje odali počast žrtvama napada. Most Harbour bio je osvijetljen u bijeloj boji, a na njegovim pilonima bila je projicirana menora, simbol judaizma. "Nakon tragičnog završetka godine za naš grad, nadamo se da će doček Nove godine pružiti priliku da se okupimo i s nadom iščekujemo mirnu i sretnu 2026. godinu", rekla je gradonačelnica Sydneyja Clover Moore uoči dočeka.

Naoružani napadači, otac i sin, ubili su 15 ljudi na proslavi Hanuke 14. prosinca na plaži Bondi. To je najgore masovno ubojstvo u Australiji u gotovo tri desetljeća koje je šokiralo naciju i probudilo strahove od rastućeg antisemitizma u zemlji. Tradicionalne božićne proslave na toj plaži ove su godine bile skromnije i otkazano je nekoliko novogodišnjih dočeka. U gradu je raspoređeno oko 3000 policajaca, neki s puškama, tijekom glavnog dočeka na kojem se obično okupi više od milijun ljudi. "Moramo pokazati prkos pred ovim užasnim zločinom i poručiti da nas takav terorizam neće zastrašiti i da nećemo mijenjati način na koji živimo u našem prekrasnom gradu", rekao je u srijedu premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns.

11:20 - Planirano je posebno osvijetliti znamenitosti Aucklanda, najvećeg grada Novog Zelanda i prvog većeg grada koji će dočekati 2026. godinu. Fotografije "posebnih trenutaka" koje je javnost slala u 2025. godini bit će projicirane na Sky Tower, najviši toranj na južnoj hemisferi. Na mostu Auckland Harbour Bridge krenut će odbrojavanje uoči vatrometa sa Sky Towera u ponoć, odnosno danas u podne po hrvatskom vremenu.

Glavni grad Wellington također je organizirao vatromet i glazbu u središtu grada. Sydney, dva sata iza Novog Zelanda, potom će postati središte pozornosti svečanostima u kultnoj luci australskog grada. Više od milijun ljudi promatrat će lansiranje više od devet tona vatrometa. Događaj će također "pružiti trenutke jedinstva i osvrta" nakon terorističkog napada na plaži Bondi u kojemu je 15 ljudi ubijeno, a deseci su ozlijeđeni kada su naoružani napadači otvorili vatru na gomilu koja je slavila početak Hanuke 14. prosinca.

Piloni mosta Sydney Harbour Bridge bit će osvijetljeni prizorima bijelih golubica i jednom riječju: "Mir". Održat će se i minuta šutnje. Gradonačelnica Sydneyja Clover Moore rekla je da događaj pruža priliku za okupljanje zajednice, za pauzu i osvrt te za nadu u sigurniju i mirniju 2026. godinu. "Doček Nove godine u Sydneyju više je od vatrometa. To je odraz onoga što jesmo - živahan, raznolik i uključiv grad. Te vrijednosti su važnije nego ikad", rekla je Moore. 

11:01 - Dok mnogi diljem svijeta strpljivo odbrojavaju sate do ponoći, jedan atol u Kiribatiju već je na samo nekoliko minuta od dočeka 2026. godine. Kiritimati (GMT+14), poznat i kao Božićni otok, slovi kao prvo mjesto na svijetu koje dočekuje Novu godinu. Bryant Dunn, poduzetnik iz SAD-a specijaliziran za muharjenje, na otoku slavi Novu godinu sa svojom partnericom Waatom Binoka Randolph, koja je rođena i odrasla na Kiritimatiju.

„Novu 2026. proslavit ćemo na plaži bez satelita, bez tragova ljudskog života, u potpunoj tami, okruženi bezbrojnim rakovima“, kazao je Bryant u razgovoru za nas. „Vrlo smo sretni što ćemo slaviti u miru jer želimo da upravo mir bude tema 2026. godine.“

U idućih nekoliko sati Bryant će sudjelovati i u zajedničkom dočeku, gdje će se manja skupina lokalnog stanovništva okupiti kako bi promatrala prvi izlazak sunca u novoj godini. „Stajat ćemo na plaži, sudjelujući u proslavi koja unosi nadu dok nova godina dolazi prema nama“, dodaje Bryant, piše BBC.

Atol Kiritimati, poznat i kao Božićni otok, službeno je dočekao 2026. godinu, postavši prvo mjesto na svijetu koje je zakoračilo u novu godinu! Ostali dijelovi pacifičke države Kiribati Novu godinu dočekat će tijekom sljedećih nekoliko sati.

