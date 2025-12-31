VIDEO Zlatni jacuzzi, komora za pomlađivanje, privatna operacijska sala... Objavljene fotografije Putinove tajne palače na Krimu

Luksuzna nekretnina na Krimu, nekada u vlasništvu proruskog ukrajinskog čelnika, renovirana je za više od 90 milijuna funti i darovana ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, stoji u izvješću aktivista za borbu protiv korupcije.

Golema palača opremljena privatnim medicinskim i spa centrom, kriokomorom, helidromom i pozlaćenim kupaonskim elementima, smještena je na vrhu litice na obali Crnog mora na Krimu, ukrajinskom poluotoku koji je Moskva anektirala 2014. godine. Imanje je prvotno izgrađeno za Viktora Janukoviča, koji je iste godine svrgnut s mjesta predsjednika Ukrajine.

Nakon ruske aneksije Krima, vlasništvo je preneseno na Jurija i Mihaila Kovalčuka, braću blisku Putinu. Janukovič trenutačno živi u egzilu u Rusiji. FBK, ruska antikorupcijska organizacija koju je osnovao pokojni oporbeni vođa Aleksej Navaljni, objavila je da je primila fotografije tajne palače na rtu Aja, na južnom dijelu poluotoka, zajedno s arhitektonskim planovima, piše The Times.

„Sam višak luksuza počinje izazivati ​​laganu mučninu“, poručili su. „Zašto Putinu treba još jedna palača? Koliko palača treba jednom čovjeku?“ pitaju se. Maria Pevchikh, visoka članica FBK-a, ustvrdila je da će Putin vjerojatno koristiti kriokomoru za postupke pomlađivanja, provodeći nekoliko minuta na temperaturama do -110 °C.

„Po našem iskustvu, postoji samo jedna osoba koja obožava ove uređaje i uporno ih instalira u stambene prostore: Vladimir Putin“, navodi se u izvješću FBK-a. Posjed također uključuje privatnu šetnicu, mol i umjetnu plažu s bijelim pijeskom. Operacijska dvorana pune veličine sadrži najsuvremeniju njemačku i finsku medicinsku tehnologiju, uključujući ultrazvučni aparat.

Soba identificirana kao Putinova spavaća soba prostire se na 240 četvornih metara, s kupaonicom od 49 četvornih metara. „Koristeći zlatne ljestve i držeći se za zlatni rukohvat, može se popeti u zlatni jacuzzi i, u opuštenom stanju, gledati Prvi kanal“, objavio je FBK. Dodali su da je oprema za kupaonicu koštala 28.330 funti, što je ekvivalentno cijeni garsonijere u Sočiju, crnomorskom ljetovalištu.

Kremlj nije komentirao izvješće. FBK je 2021. godine objavio istragu o drugoj palači, na Crnom moru u Rusiji, za koju je tvrdio da je izgrađena za Putina po cijeni višoj od milijardu dolara. Kremlj je zanijekao da je nekretnina pripadala Putinu, no video palače izazvao je prosvjede diljem Rusije.

