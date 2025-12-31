Rusija objavila kartu napada dronova na Putinovu rezidenciju, Ukrajina sve odbacuje

Ukrajina je temeljito pripremila neuspjeli napad na rezidenciju predsjednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je general-bojnik Aleksandr Romanjenkov, zapovjednik ruskih protuzračnih raketnih snaga. "Formacija udara, broj upotrijebljenih sredstava zračnog napada te njihovo djelovanje s juga, jugozapada i zapada, izravno prema predsjedničkoj rezidenciji u Novgorodskoj oblasti, jasno potvrđuju da je teroristički napad kijevskog režima bio ciljan, pažljivo planiran i višeslojan", rekao je Romanjenkov na brifingu. Prema njegovim riječima, zračne snage otkrile su napad u nedjelju oko 19:20 sati po moskovskom vremenu. Dronovi su, kako je naveo, poletjeli iz Sumske i Černihivske oblasti, a Ukrajina je pokušala izvesti napad iz više smjerova. Rusi su objavili kartu navodnog kretanja ukrajinskih dronova. Romanjenkov tvrdi da su bespilotne letjelice oborene iznad Brjanske, Smolenske i Novgorodske oblasti. Romanjenkov je napomenuo da tijekom odbijanja napada nije nastala šteta na rezidenciji te da nije bilo poginulih ni ozlijeđ enih. Ustvrdio je da je ruska vojska djelovala koordinirano, profesionalno i učinkovito.

Prema ruskim tvrdnjama, Ukrajina je na Putinovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti napala s ukupno 91 dronom, pri čemu je protuzračna obrana uništila sve ciljeve. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva zbog ovog događaja preispitati svoje pregovaračko stajalište o Ukrajini. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Kijev takvim provokacijama potkopava napore predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, ali da to neće utjecati na dijalog između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država te da će predsjednici nastaviti suradnju. Dodao je i da ruska vojska zna kako, čime i kada odgovoriti na ukrajinski napad.

Ukrajina odbacuje ruske optužbe o napadu dronom na Putinovu rezidenciju, ističući da nema dokaza i da je to izgovor za nove napade. "Nema nikakvih dokaza, takav napad se nije dogodio", napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenim mrežama. Dodao je da Rusija ima "dug popis lažnih tvrdnji", što je, kako navodi, njihova prepoznatljiva taktika. "Često optužuju druge za ono što sami planiraju učiniti. Njihove riječi nikada se ne smiju uzimati zdravo za gotovo", naveo je. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužbe je nazvao "lažima" i ustvrdio da Kremlj time priprema opravdanje za nove ruske napade. Prema njegovim riječima, cilj Moskve je stvoriti izgovor za udare na Kijev i državne institucije. "Ako nema skandala između Ukrajine i SAD-a i ako postoji napredak, to je za Rusiju neuspjeh jer oni ne žele završiti rat", rekao je Zelenski, upozorivši da svi moraju biti na oprezu zbog mogućih napada na glavni grad, piše INDEX.