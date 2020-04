Antitijela iz krvi oporavljenih mogu pomoći, o terapiji razmišlja i Hrvatska

Kako lijeka za COVID-19 još nema, neke države, kao Italija i Srbija, najavile su da uskoro kreću korištenjem krvne plazme pacijenata oporavljenih od infekcije koje bi mogle sadržavati antitijela protiv koronavirusa.

No priča je malo kompliciranija od pukog vađenja krvi, centrifuge i transfuzije bolesniku, a i učinak se još proučava. Doduše, jučer su došle obećavajuće vijesti od dva odvojena istraživačka tima iz Kine, koji su tim postupkom postignuli oporavak teško bolesnih, no prerano je za konačne zaključke.

- Kod nas se razmišlja o svemu što se bilo gdje svijetu pojavi kao mogućnosti. Ovo nije nova stvar, kod svih opasnih bolesti za kojih nema lijeka, tako je bilo i za ebolu i za ziku, dolazi opcija da se koristi hiperimuna plazma, odnosno plazma ljudi koji su preboljeli te bolesti.

Međutim, to nije samo tako jednostavan postupak. Prvo morate imati dovoljan pool ljudi koji su ozdravili i koji bi onda htjeli darivati krv da se iz toga preradi plazma. Postupak nije samo taj da izvadite krv, centrifugirate i date nekom direktno, to tako ne ide.

VIDEO Ministar Davor Božinović o popuštanju mjera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ljudska krv i ljudska plazma može prenijeti cijeli niz različitih mikroorganizama, pa se mora ispitati cijeli niz stvari da bi se to smjelo. I inače se kod nas daje plazma, daju se i hiperimuni gamaglobulini, to su sve postupci, ali onda to moraju biti kontrolirani preparati - pojasnila je danas ravnateljica klinike "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić.

Prvo se treba utvrditi koliko bi bilo ljudi koji to u opće mogu dati, koji su to i provesti cijeli postupak po pravilima struke.

- Ako uspijemo organizirat dovoljan broj ljudi koji bi dali krv onda se to može dalje primijeniti, no mora se vidjeti u kojim indikacijama, kod koga i kada, jer su rezultati ostvareni tek na nekoliko pacijenata. To nije velik broj pacijenata.

Bolest se opet u prvom redu prenosi dišnim sustavom, a ne krvlju, ali da bi moglo biti korisno, moglo bi, i da se ozbiljno razmišlja o tome, razmišlja se - istaknula je prof. Markotić.

U Italiji se već provode istraživanja. Na osnovu prvih seroloških testova provedenih u bolnici u Padovi na pacijentima koji su ozdravili od virusa COVID-19, antitijela na taj virus otkrivena su između 12. i 15. dana od zaraze.

To je iznio šef odjela laboratorijske medicine prof. Mario Plebani, koji je u suradnji s prof. Andreom Crisantijem proveo testove i izučavao razvitak zaštitnih antitijela. Znanstveno istraživanje je naznačilo trenutak u kojem se može uzeti krv kako bi se pronašao početak bolesti, te kada se razvio imunitet, kazao je Plebani.

VIDEO Pogledajte što predviđaju naši znanstvenici: Koliko bi mogla trajati pandemija?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ispravni trenutak za uzimanje krvi je između 12. i 15 dana od zaraze, ali se ne zna koliko dugo imunitet traje Sada se proučava trajanje nečijeg imuniteta, potvrdio je Plebani.

Dakako, ima virologa koji sumnjaju u učinkovitost te metode na što Plebani odgovara kako analiza provedena prije nekoliko dana pokazuje kako zaštitna antitijela otkrivena u krvi pacijenata koji su ozdravili od COVID-19 neutraliziraju virus. Koliko će dugo trajati ta zaštitna faza od koronavirusa još se ne zna, istraživanje traje, a Plebani dodaje kako je važno otkriti antitijela u krvi jer su ona temelj za dolazak do cjepiva.

Na osnovu tih rezultata regija Veneto namjerava provesti serološke testove na oko 100.000 stanovnika kako bi se, uz ostalo, otkrilo mogu li osobe s antitijelima početi raditi. Predsjednik regije Veneto Luca Zaia najavio je kako je krizna jedinica te regije usvojila znanstveni projekt za molekularnu istragu kroz uzimanje krvi kako bi se shvatilo jesu li se razvila antitijela i ljudi postali imuni na COVID-19.

Eksperimentalna faza krenut će od zaposlenika u zdravstvu i u domovima umirovljenika.

- Za nas u Venetu serološki test je posljednja granica. Proveli smo više od 100.000 testova s uzimanjem brisa, zatim testova s brzom analizom, a sada će to biti daljnja evolucija u zdravstvenom istraživanju koja će ocjenjivati sveučilišta u Padovi i Veroni, kazao je Zaia.

Iz analize krvi će se vidjeti je li ili nije netko postao imunološki zaštićen.

Talijanska vlada premijera Giuseppea Contea još nije donijela odluku o imunološkom testiranju osoba u cijeloj zemlji. Čeka se znanstveno mišljenje posebnog znanstvenog odbora o serološkim testovima. Ti testovi će, uz ostalo, pokazati i koliko je zapravo bilo oboljelih od koronavirusa, a koji su bolest preboljeli bez traženja liječničke pomoći.

Zahvaljujući tim testovima dobit će se kompletnija slika o epidemiji koronavirusa u Italiji, iznosi predsjednik Visokog zdravstvenog vijeća i član posebnog savjetodavnog odbora vlade Franco Locatelli. Govori se o davanju ljudima “licence o imunitetu”, nekoj vrsti “imunološke (vozačke) dozvole” za rad i kretanje.

VIDEO Božinović: Zahtjev za E-propusnice podnijelo i 28 osoba koje su COVID pozitivne