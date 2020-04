Boris Johnson proveo noć na intenzivnoj, imao problema s disanjem

U svijetu je više od 1,3 milijuna potvrđenih slučajeva koronavirusa, a preminulo je gotovo 75 tisuća ljudi. Najviše života (16.523) virus je odnio u Italiji, a po smrtnosti je slijede Španjolska (13.341), SAD (10.941), Francuska (8.911)...

8:25 – Britanski premijer Boris Johnson proveo je noć na jedinici intenzivne njege nakon što mu se stanje jučer naglo pogoršalo, izvijestio je Downing Street. Dobio je kisik, no nije na respiratoru. U bolnici je završio nakon što je, 10 dana od pozitivnog testa na koronavirus, i dalje imao simptome. Mučio ga je jaki kašalj i visoka temperatura. Jučer navečer prebačen je u intenzivnu jer mu se stanje dodatno pogoršalo, odnosno imao je problema sa disanjem.

8:20 – Po prvi put od siječnja protekla su 24 sata bez smrtnog slučaja zbog koronavirusa u Kini, izvijestilo je kinesko nacionalno povjerenstvo za zdravlje nacije. Prethodnih šest dana u Kini je bilo od sedam do dva smrtna slučaja. U pposljednja 24 sata imaju 32 novozaražena, ali su svi kao i prethodni tjedan došli iz inozemstva. Kina trenutno ima 1242 potvrđena slučaja zaraze od kojih 211 imaju teški oblik covida-19. Dosad je izliječeno 77.167 osoba, dok je 3331 zaraženi umro. Više ovdje.

7:49 – Vijeće sigurnosti UN-a održat će u četvrtak sastanak o novom koronavirusu, prvi na kojem će raspravljati o mogućim utjecajima pandemije na međunarodnu sigurnost. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres brifirat će 15 članica na virtualnom sastanku iza zatvorenih vrata, priopćila je u ponedjeljak navečer Dominikanska Republika koja trenutačno predsjeda Vijećem.

Njemačka i još osam članica Vijeća zatražile su održavanje tog sastanka, prema informacijamam koje je dobila na uvid novinska agencija dpa. Diplomati su rekli kako se čini da je Kina posebice skeptična glede tog sastanka zbog bojazni da bi države mogle uperiti prst u Peking.

Izvori su rekli za dpa da stalne članice Vijeća - Sjedinjene Države, Kina, Rusija, Britanija i Francuska - već nekoliko tjedana planiraju sastanak čelnika država i vlada te da bi zbog toga moglo biti odgođeno sazivanje sastanka Vijeća sigurnosti UN-a.

6:15 – Broj smrtnih slučajeva od zaraze koronavirusom u SAD-u tijekom ponedjeljka je premašio brojku od 10,000, objavilo je sveučilište Johns Hopkins.

Prema podacima Johns Hopkinsa, koji svakodnevno objavljuje podatke o broju zaraženih i umrlih, do sada je u SAD-u umrlo 10,524 osoba. Više umrlih do sada je zabilježeno samo u Italiji (16,523) i Španjolskoj (13,055). No, dok u Italiji broj umrlih posljednjih dana pada, u SAD-u je od sredine prošloga tjedna svakoga dana umrlo više od 1,000 osoba.

Broj zaraženih koronavirusom u najmoćnijoj zemlji svijeta premašio je brojku od 350,000, a New York je i dalje najveće žarište sa 4,750 umrlih i 130,000 zaraženih.

Član gradskog vijeća New Yorka Mark Levine je zbog velikog broja smrtnih slučajeva izjavio kako će grad uskoro morati preminule sahranjivati u gradskom parku zbog nedostatka mjesta u mrtvačnici ako se situacija ne popravi u sljedećih nekoliko dana.

