Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 43
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OVO SE TRUMPU NEĆE SVIDJETI

Dvije države odvažile su se na zaokret. Najavile zabranu ulaska Amerikancima

U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
31.12.2025.
u 09:45

Mali i Burkina Faso već godinama pokušavaju suzbiti naoružane skupine koje se brzo šire njihovim teritorijima.

Dvije zapadnoafričke države, Mali i Burkina Faso, objavile su da će uvesti zabranu ulaska američkim državljanima, kao odgovor na odluku Donalda Trumpa da građanima tih zemalja zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države. Najave su u utorak u odvojenim priopćenjima objavili ministri vanjskih poslova dviju zemalja, što označava novi korak u pogoršanim odnosima između vojnih vlasti u regiji i Washingtona.

Trump je 16. prosinca proširio postojeća ograničenja putovanja na dodatnih 20 država, među kojima su Mali, Burkina Faso i Niger. Sve tri zemlje trenutačno vode vojne hunte, a nedavno su osnovale vlastito regionalno udruženje izvan Ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS).

"Sukladno načelu reciprociteta, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje obavještava nacionalnu i međunarodnu javnost da će, s trenutačnim učinkom, Vlada Republike Mali na državljane SAD-a primjenjivati iste uvjete i zahtjeve kakvi su nametnuti građanima Malija", priopćilo je malijsko ministarstvo vanjskih poslova. U sličnom tonu, ministar vanjskih poslova Burkine Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, u vlastitom je priopćenju naveo razloge za zabranu ulaska američkim državljanima u svoju zemlju.

Bijela kuća kao jedan od razloga za uvođenje zabrane navela je kontinuirane napade naoružanih skupina, dok su američki dužnosnici dodatno pojasnili da su ograničenja nužna "kako bi se spriječio ulazak stranih državljana o kojima Sjedinjene Države nemaju dovoljno informacija da bi mogle procijeniti rizike koje predstavljaju. Dužnost je predsjednika poduzeti mjere kako bi se osiguralo da oni koji žele ući u našu zemlju ne ugroze američki narod."

Proširena zabrana predstavlja nastavak Trumpova strožeg pristupa imigraciji, osobito nakon pucnjave u Washingtonu 26. studenoga, u kojoj su ubijena dva pripadnika Nacionalne garde, što je administracija istaknula kao opravdanje za dodatne sigurnosne mjere, piše Guardian. Mali i Burkina Faso već godinama pokušavaju suzbiti naoružane skupine koje se brzo šire njihovim teritorijima. Vojne hunte obećale su odlučnu borbu protiv tih skupina nakon što su svrgnule civilne vlade, opravdavajući preuzimanje vlasti sigurnosnom nestabilnošću koja pogađa velik dio regije.

Ključne riječi
zabrana ulaska Trump Burkina Faso mali SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!