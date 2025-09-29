U promet pušten prvi baterijski vlak domaće proizvodnje koji se puni 30 minuta

Puni se pola sata i onda odvozi 200, kažu prvi putnici, potpuno ugodnih kilometara. Kad se isprazni, ponovno ide na punjenje i svoj put nastavlja na relaciji Virovitica – Bjelovar pa nazad. O baterijskom vlaku govorimo, prvom proizvedenom u Hrvatskoj i jučer puštenom u promet, koji ima 113 sjedećih i 114 stajaćih mjesta, a koji je napravljen za neelektrificirani dio pruga.

FOTO Na Glavnom kolodvoru pušten u promet prvi baterijski vlak, ministar Butković među prvima u vožnji

– Vlak je proizvela tvrtka Končar, a projekt je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, čime nastavljamo značajan investicijski ciklus u modernizaciju željezničke infrastrukture i voznog parka. HŽ Putnički prijevoz danas ima 68 novih vlakova, od kojih je 40 isporučeno u posljednje četiri godine, a u tijeku je i nabava još 21 novog vlaka, uključujući dodatne baterijske i elektrobaterijske. Novi baterijski vlak, s autonomijom od oko 200 kilometara, vozit će na neelektrificiranim prugama, a od prosinca će voziti u Splitu i okolici.

Vrijednost ovog projekta iznosi više od 17 milijuna eura, a on je dio šireg ulaganja u željeznički sustav. Glavni projekti na koridorima financiraju se iz europskih fondova, dok se obnova lokalnih i regionalnih pruga financira iz zajma Europske banke za obnovu i razvoj. Među najvećim ulaganjima je i projekt Dugo Selo – Novska vrijedan više od 600 milijuna eura, a do kraja godine bit će dovršena pruga Zagreb – mađarska granica, čime ćemo imati potpuno obnovljenu i moderniziranu dionicu – kazao je ministar prometa Oleg Butković, koji se među prvima provozao novim baterijskim vlakom. Nije bio sam, vozili su se i predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić te predsjednik Uprave Končar - Elektroindustrije Gordan Kolak.

– Prva vožnja baterijskog vlaka u redovnom putničkom prijevozu predstavlja važan iskorak za domaću industriju i održivu mobilnost. Projekt je rezultat znanja, inovativnosti i predanosti naših stručnjaka, čime konkretno doprinosimo zelenoj tranziciji i modernizaciji željezničkog prijevoza. Vozila koja razvijamo smanjuju emisije štetnih plinova, ali i podižu standarde udobnosti, sigurnosti i kvalitete putovanja. U suradnji s HŽ Putničkim prijevozom nastavljamo aktivno pridonositi razvoju održivoga javnog prijevoza. Vjerujemo da će ovaj vlak biti snažna referenca za daljnje pozicioniranje Končara u segmentu urbane mobilnosti na europskom tržištu, potvrđujući našu ulogu pouzdanog partnera u razvoju naprednih i održivih prometnih rješenja – rekao je Gordan Kolak, dok je Željko Ukić istaknuo da će baterijski vlakovi "u razdoblju pred nama" zamijeniti dizelske.

– Kako bi željeznički prijevoz bio konkurentniji i održiviji, nastavljamo s nabavom vlakova za neelektrificirane pruge. Do kraja godine u promet ćemo pustiti još dva nova dizel-motorna vlaka, a tijekom 2026. na pruzi Zagreb – Split vozit će šest novih komfornih hibridnih vlakova. Uz to, krajem lipnja potpisali smo ugovore za nabavu još 13 novih vlakova, i to elektrodizelskih, elektrobaterijskih i baterijskih. Svim tim projektima do kraja 2028. unaprijedit ćemo uslugu i na neelektrificiranim prugama te putnicima osigurati kvalitetniju, zeleniju, tišu i energetski učinkovitiju mobilnost – rekao je Ukić. Baterijski vlak koji je jučer pušten u promet koristit će se i za ispitivanje punionica koje su u završnoj fazi izgradnje, a nakon što se u rad pusti ona na kolodvoru Split Predgrađe, što se očekuje u prosincu ove godine, baterijski vlak počet će voziti na relaciji Split – Kaštel Stari.