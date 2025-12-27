Naši Portali
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Trump je zaboravio da samo Sjedinjene Države, bez svojih tradicionalnih saveznica, među kojima je i Europa, više ne mogu parirati Kini

Trump i Xi Jinping
Reuters/Pixsell
27.12.2025. u 21:35

Američki predsjednik ne vjeruje u savezništva pa njegova politika razara Zapad. Na radost Xi Jinpinga

U čuvenoj Dengovoj maksimi "sakrij snagu i čekaj svoj trenutak" (Tao Guang Yang Hui) krije se ključ za razumijevanje kineskog uspona. Svjesna da je slabija, Kina se nakon hladnog rata fokusirala na postupno jačanje vlastite moći, ali uz izbjegavanje otvorene konfrontacije i proračunato odbijanje liderske pozicije. U skladu s tom maksimom, Kina se godinama postupno razvijala i napredovala bez otvorenog sukoba sa Sjedinjenim Državama. Bilo je to iznimno osjetljivo razdoblje za Kinu, nakon pada komunističkih režima, dok se Kina odlučila za drukčiji put, što je naposljetku dovelo i do pokolja na Tiananmenu, nakon kojeg se Peking suočio sa sankcijama Zapada. Deng je tih godina smatrao da bi otvoreno rivalstvo sa SAD-om sve dok je Kina relativno slaba bilo pogubno za Peking. Ključni kineski cilj tih godina bio je maksimizacija koristi od otvaranja, globalizacije i stranih investicija, uz izbjegavanje sukoba sa susjedima i velikim silama. Iako je postupno prihvaćala tržišno gospodarstvo, Komunistička partija Kine nije se htjela odreći političkog monopola, što je postupno razočaralo sponzore kineskog otvaranja u Washingtonu, koji su očekivali da će liberalizacija tržišta dovesti i do političke liberalizacije.

Ključne riječi
Vladimir Putin Donald Trump Xi Jinping

