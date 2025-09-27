Naši Portali
INTERNETSKA SENZACIJA

FOTO Mladi Amerikanac ne odustaje: Napreduju radovi na njegovoj kući u Hrvatskoj, evo što je sve novo

Justus Reid
Foto: Instagram/Screenshot
Autori: Vecernji.hr , Paula Bosančić/Pixsell
27.09.2025.
u 11:13

"Ovo je mala soba, trebamo dodatni prostor", kazao je govoreći o tome kako neće koristiti dimnjak

Mladi Amerikanac Justus Reid osvojio je društvene mreže neobičnim projektom - obnovom zapuštene kuće usred divljine. Reid, koji već dvije godine živi i putuje po zemljama bivše Jugoslavije, poznat je po svojim videima u kojima dijeli iskustva s Balkana. No, posljednji pothvat ga je prometnuo u pravu internetsku senzaciju. Na nagovor prijatelja, za svega 5.000 eura kupio je napuštenu kuću duboko u šumi u Zagorju - bez struje, bez vode, pa čak i bez normalnog puta.

Put do kuće bio je pustolovina sam po sebi, no zarasla šumska staza i nepristupačan teren nisu ga obeshrabrili. Umjesto toga, odlučio je krenuti u avanturu života. "Ovo će biti ludo ljeto", najavio je u prvom videu, pokrećući serijal koji svakodnevno prate milijuni korisnika. Iako je u početku sve radio sam, s vremenom su mu u pomoć priskočili i susjedi iz obližnjih sela.

U posljednjem videu kojeg je objavio, u 55. nastavku serijala, istaknuo je kako je ljeto gotovo, a kiša sve češća. Unatoč tome, radovi na obnovi kuće i dalje traju. Na snimci je pokazao kako je sa susjedima radio na gradnji terase, a kada je krenula kiša - prebacili su se unutra i radili na njegovoj sobi.

Morali su, naime, zakrpati zidove kroz koje su ranije provlačili kablove. Tada su ispod jednog zida otkrili iznenađenje - stari dimnjak kojeg su ipak odlučili demolirati. "Ovo je mala soba, trebamo dodatni prostor", kazao je govoreći o tome kako neće koristiti dimnjak. 

U videu kojeg je objavio nekoliko dana ranije, Reid je pokazao kako je izgledalo provlačenje struje u kući. Zbog toga je morao i nekoliko dana preseliti u iznajmljeni smještaj. Osim toga, pokazao je da napreduju i radovi u dvorištu. 

Za sve je kriv Yugo 45

Prije nego je postao viralna zvijezda Balkana, Justus je radio kao automehaničar - zanimanje koje je pretvorio u prvi serijal na društvenim mrežama još 2021. godine, popravljajući stare automobile. Život mu se promijenio nakon što je objavio video o legendarnom Yugu 45 i nakon čega su mu se počeli javljati ljudi s naših prostora i pozvali ga da dođe. Justus se odazvao i ostao.

Danas kaže da Balkan doživljava kao svoj dom. Najviše voli jednostavnost života, prirodu, ćevape i ono najvažnije - ljude. "Gostoprimstvo i toplinu koju sam ovdje doživio ne mogu usporediti ni s čim drugim", priznaje Justus.
Ovo mjesto u Hrvatskoj proglašeno je najljepšim selom na svijetu. Jeste li ga posjetili?
Justus Reid
1/22
DA
dallas1974
11:29 27.09.2025.

Kuća je propala jer tamo nije bilo uvjeta za život. Kuća se može obnoviti, ali lokacija će i dalje ostati ne atraktivna.

Avatar rubinet
rubinet
11:25 27.09.2025.

Dotičnik voli Balkan? Zagorje nije na Balkanu. Ima li Dotičnik građevinsku dozvolu?

Avatar loka
loka
11:53 27.09.2025.

Shvatio je da mu je i ova lokacija bolja za život nego trumpova administracija🙃

Želite prijaviti greške?

Pošalji

