Otkrivamo sadržaj dokumenta koji su potpisali Hrvatska i Izrael, novi dogovor u petak

Nakon potvrde potkraj prošlog tjedna iz izvora bliskih izraelskoj vladi da je došlo do zastoja i blokade u potpisivanju ugovora između Hrvatske i Izraela o nabavi eskadrile borbenih aviona F-16 Barak i dalje nema konkretnog objašnjenja što se u stvari dogodilo. Jedino je jasno da Izraelci, kako kažu, za blokadu okrivljuju SAD, a Amerikanci, pak, Izrael. Na pitanje Večernjeg lista da komentiraju cijeli slučaj, kao i to jesu li u kontaktu s hrvatskom Vladom, odgovorna osoba iz izraelske vlade samo je poručila da “oni nisu mjerodavni za davanje takvih informacija”.

Puno rječitiji nisu bili ni u izraelskom veleposlanstvu u Zagrebu, iz kojega su potkraj prošlog tjedna neformalno najavljivali da će se više informacija znati ovaj tjedan.

Nema pomaka

To vjerojatno znači da spor i dalje postoji te da nije došlo do pomaka kojima bi se raspetljala ta za Hrvatsku vrlo neugodna situacija te vjerojatno treba pričekati novi sastanak Izraelaca i Amerikanaca na tu temu. Kako saznaje Večernji list, do takvog sastanka trebalo bi doći u petak 14. prosinca, i to na najvišoj razini.

U hrvatskom Ministarstvu obrane kažu da se u ime izraelske vlade o nastaloj situaciji očitovao SIBAT, državna agencija koja u sastavu ministarstva obrane provodi sve operacije vezane uz izvoz i prodaju izraelskog naoružanja u svijetu. Hrvatskoj strani poručili su ono što već svi dobro znamo: “Prodaja zrakoplova F-16 Barak Hrvatskoj zahtijeva dopuštenje američke vlade. Izraelsko ministarstvo obrane provodi konstruktivni dijalog s američkom vladom o tom pitanju”.

Treba podsjetiti da se hrvatska strana već osjeća prilično izigrano s obzirom na to da su u MORH-u još prije godinu dana dobili sva potrebna jamstva da će se Država Izrael pobrinuti za pribavljanje suglasnosti američke vlade, što je tada smatrano kao formalnost.

Tada je potpisan i kratki dokument koji je sadržavao četiri stavke, a kojim je izraelska strana i pismeno preuzela neke obveze. Dokument je potpisan u Izraelu, gdje su u siječnju 2018. boravili načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov, pomoćnici ministra za obrambenu politiku i materijalne resurse Petar Mihatov i Roman Mikulić te članovi stručnog tima u sastavu voditelj-brigadir Davor Tretinjak i pukovnik Željko Ninić, kao predstavnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ). Na konzultacijama s direktorom Međunarodne uprave (SIBAT) ministarstva obrane Izraela za obrambenu suradnju, pismeno je potvrđeno između RH i Izraela da je ponuda Države Izrael višenamjenski borbeni avion, što uključuje isporuku aviona s NATO-ovom kompatibilnom opremom, kao što je detaljno opisano u ponudi.

Odgovornost Izraela

U dokumentu je tom prigodom navedeno da je i taj trošak sastavni dio sveukupne ponude Izraela i da “neće biti nikakvih dodatnih troškova za RH”. Nadalje, za tzv. SLEP (Service Life Extention Program) kojim se produljuju životni resursi zrakoplova namijenjenih Hrvatskoj odgovoran je Izrael.

Navedeno je i da će se tim programom provesti spomenuta aktivnost, dakle nadogradnja zrakoplova, sukladno dokumentaciji proizvođača i koristeći originalnu opremu i dijelove te će se to učiniti u punoj koordinaciji s proizvođačem originalnih dijelova.

Izraelci su se tom točkom ugovora obvezali da će i SLEP program izravno dogovoriti sa svojim dugogodišnjim partnerom u SAD-u, proizvođačem zrakoplova Lockheed Martinom. Izraelska strana potpisala je i da preuzima odgovornost za dobivanje TPT-a (Third Party Transfer) od Sjedinjenih Američkih Država.

