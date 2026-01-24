Naši Portali
SILA JE POSTALA UNIVERZALNI JEZIK; ZA NJOM POSEŽU SVI

U kulturi nasilja počinje i lov na ljude

VL
Autor
Ivana Jakelić
24.01.2026.
u 15:26

Nekada ste morali opravdati to što radite, sada više ne. To je poruka koju svakodnevno primamo i gledamo jer smo izloženi i verbalnom nasilju. A ono uvijek dolazi prije fizičkoga jer je prijetnja sjena sile i uvijek ide ispred nje

Nasilje je, prema “Hrvatskoj enciklopediji”, u užem smislu, “uporaba sredstava fizičke prisile radi nanošenja štete i prisiljavanja na određeno ponašanje. U širem smislu, nasilje obuhvaća i upotrebu sredstva psihičke prisile radi nanošenja štete, povrjeđivanja ili zastrašivanja osobe.” Hannah Arendt je pokazala da, za razliku od moći, nasilje uvijek treba sredstva pa se stoga mora opravdati nekim ciljem. U demokratskoj državi nasilje je posljednje sredstvo moći protiv onih koji odbijaju priznati nadmoć konsenzusa većine (protiv kriminalaca, pobunjenika). Kad nasilje postane isključivi način vladanja, govori se o teroru.

svijet Hrvatska Nasilje

IG
IgorY
15:36 24.01.2026.

Ovo ludilo, koliko znamo krenulo od wokea. Forsiranja svih vrsta marginalnih skupina i guranje njih u prvi plan. I sve to uz izuzetno veliku isključivost. Ta i takva politika recimo u SAD-u dovela je do toga da su ljudi reagirali,ali, rekli dosta i doveli Trumpa na vlast. Što se danas događa u Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Skandinaviji ? I to ne samo danas, za dobar dio porasta kriminala i nesigurnosti u tim zemljama odgovorni su imigranti. No samo to i nije dovelo do eskalacije. Do eskalacije je dovelo konstanto zataškavanje tih kriminalnih postupaka. Od razno raznih vrsta nasilja, a posebno silovanja žena. No vlasti su takvim slučajevima od svega okretala i još uvijek, ali u manjoj mjeri okreću glavu. I sada su kao desne snage odgovorne za to što se događa, a one su samo rekle, e sada vas je dosta. i zaista je dosta.

Avatar oluja95.
oluja95.
15:37 24.01.2026.

Kako već rekoh, pamfletić protiv Hrvata, Thompsona i Jandrokovića bio je samo uvod da se drugar'ca Ivana dokaže da može pljunuti, a sad ide duži (premijum pljuvačina čak!) članak protiv domoljuba.

V0
Vlaskoulicanec4.0
16:06 24.01.2026.

Najopasnija je politika koja je na kraju, jer to zna i onda mlati oko sebe bez obzira na gubitke samo da bi se još malo održala na vlasti. Upravo sada doživljavamo početak kompletnog sloma lijevo-zeleno- woke politike i ovo je upravo ono " mlaćenje oko sebe"...

