U kulturi nasilja počinje i lov na ljude

Nasilje je, prema “Hrvatskoj enciklopediji”, u užem smislu, “uporaba sredstava fizičke prisile radi nanošenja štete i prisiljavanja na određeno ponašanje. U širem smislu, nasilje obuhvaća i upotrebu sredstva psihičke prisile radi nanošenja štete, povrjeđivanja ili zastrašivanja osobe.” Hannah Arendt je pokazala da, za razliku od moći, nasilje uvijek treba sredstva pa se stoga mora opravdati nekim ciljem. U demokratskoj državi nasilje je posljednje sredstvo moći protiv onih koji odbijaju priznati nadmoć konsenzusa većine (protiv kriminalaca, pobunjenika). Kad nasilje postane isključivi način vladanja, govori se o teroru.