U kulturi nasilja počinje i lov na ljude

Nasilje je, prema “Hrvatskoj enciklopediji”, u užem smislu, “uporaba sredstava fizičke prisile radi nanošenja štete i prisiljavanja na određeno ponašanje. U širem smislu, nasilje obuhvaća i upotrebu sredstva psihičke prisile radi nanošenja štete, povrjeđivanja ili zastrašivanja osobe.” Hannah Arendt je pokazala da, za razliku od moći, nasilje uvijek treba sredstva pa se stoga mora opravdati nekim ciljem. U demokratskoj državi nasilje je posljednje sredstvo moći protiv onih koji odbijaju priznati nadmoć konsenzusa većine (protiv kriminalaca, pobunjenika). Kad nasilje postane isključivi način vladanja, govori se o teroru.
gostovala na sky newsu
FOTO Tko je Bruna Sanader? Živi i radi izvan Hrvatske, a sa suprugom je od srednje škole
FRCAJU ISKRE
FOTO Maja Šuput objavila nježne fotke sa svojim Šimom! Otkrila je što su sve radili na dalekom otoku
PROVJERITE SVOJE ZNANJE
Ovo ludilo, koliko znamo krenulo od wokea. Forsiranja svih vrsta marginalnih skupina i guranje njih u prvi plan. I sve to uz izuzetno veliku isključivost. Ta i takva politika recimo u SAD-u dovela je do toga da su ljudi reagirali,ali, rekli dosta i doveli Trumpa na vlast. Što se danas događa u Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Skandinaviji ? I to ne samo danas, za dobar dio porasta kriminala i nesigurnosti u tim zemljama odgovorni su imigranti. No samo to i nije dovelo do eskalacije. Do eskalacije je dovelo konstanto zataškavanje tih kriminalnih postupaka. Od razno raznih vrsta nasilja, a posebno silovanja žena. No vlasti su takvim slučajevima od svega okretala i još uvijek, ali u manjoj mjeri okreću glavu. I sada su kao desne snage odgovorne za to što se događa, a one su samo rekle, e sada vas je dosta. i zaista je dosta.