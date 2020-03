U karanteni 60 milijuna ljudi: Restriktivne mjere proširuju se na cijelu Italiju

Od utorka ujutro na cijelu Italiju, 60 milijuna stanovnika, proširuje se karantena kakva je prije par dana bila uvedena u regiji Lombardiji i 14 provincija zbog koronavirusa, najavio je u ponedjeljak uvečer premijer Giuseppe Conte na konferenciji za novinare. Dakle u cijeloj Italiji, nakon što tijekom noći od ponedjeljka na utorak bude odluka, koju je potpisao Conte, objavljena u Službenom listu.

- Neće više biti jedne “crvene zone”. Restriktivne mjere se proširuju na cijelu Italiju, kazao je Conte i dodao kako je svjestan da će time biti izmijenjeni svakodnevni običaji, posebno mladih naviklih na večernja druženja. Te zabrane će za sada trajati do 3. travnja. Na osnovu toga kako će se te restriktivne mjere odraziti na širenje koronavirusa bit će odlučeno hoće li biti one produžene. Osim toga donesena je mjera o zabrani održavanja svih sportskoj manifestacija, dakle i nogometnog prvenstva bez obzira što je bila mogućnost da se utakmice održavaju bez publike. Dakle, neće se održavati nikakve nogometne utakmice. Od utorka, dakle, u cijeloj Italiji će se u 18 sati zatvarati i kafići i restorani, zatvorene škole, sveučilišta, biblioteke, kazališta, kina…, ali i skijališta što znači da i Hrvati koji su trebali ići na skijanje u Italiju to neće moći učiniti.

Conte je rekao kako je prije donošenja te odluke, osim s cijelom vladom, bio u suglasju i sa svim predsjednicima 20 regija, kao i s čelnicima oporbe, među kojima i s čelnikom Lige Matteom Salvinijem o potpunom izoliranju Italije i ostajanju Talijana u svojim domovima.

Podaci o širenju koronavirusa vjerojatno su utjecali na takvu odluku. Naime, podaci objavljeni u ponedjeljak govore kako je zaraženo 7.985 osoba, umrlo 463, ozdravilo 724 osobe, dakle ukupno je bilo i je bolesno 9.172 osobe. Zaraženo je više od 1.500 osoba više od oboljelih u nedjelju.

I, jedna dobra vijest, odnosno 38-godišnjak, prvozaraženi u mjestu Codognu 21. veljače koji je do sada bio na respiratoru od danas diše svojim plućima i počeo se oporavljati.