U Hrvatskoj se nalaz BRCA testiranja čeka i više od godinu dana

Kad je Angelina Jollie prije deset godina preventivno odstranila obje dojke nakon što je testiranje pokazalo da nosi mutirani gen BRCA 1 i BRCA 2 za rak dojke, mnogi taj čin nisu razumjeli. BRCA testiranja zdravim ženama mogu pomoći da utvrde visoki rizik od razvoja raka dojke i raka jajnika, a pacijenticama s već postavljenom dijagnozom osigurat će precizniju terapiju. I Hrvatska od 2017. ima smjernice za provođenje ovog genetičkog testiranja, ali one u najvećoj mjeri ostaju tek mrtvo slovo na papiru. U praksi se provode jako malo, tek na onkologiji Rebra i u Petrovoj te u Klinici za tumore KBC Sestre milosrdnice. Nedostatak stručnjaka u javnom zdravstvu, posebice molekularnih biologa, najveća je prepreka za masovnije testiranje pa su tako laboratoriji 'uska grla' kod ove pretrage. Nalaz BRCA testa zdrave žene koje u bliskoj obitelji imaju pojavnost ovih vrsta raka, u Hrvatskoj čekaju i više od godinu dana! Istovremeno, sve više žena obolijeva od raka dojke i raka jajnika i bolest se često otkrije u poodmaklom stadiju. Rak jajnika, najsmrtonosniji ginekološki rak, u 75% slučajeva otkrije se kad je već u 3. i 4. stadiju i otprilike svaka druga žena koja od njega oboli ne preživi ni dvije godine. Godišnje od njega oboli oko 400 žena, dok od raka dojke obolijeva svaka deseta, a prema nekim saznanjima i svaka osma žena.

- Tražimo da zdravstveni sustav počne provoditi BRCA testiranje u punoj mjeri i da svim ženama s indikacijom ono bude dostupno - navela je Ivana Kalogjera zahtjev pet udruga pacijentica oboljelih od raka dojke, ujedinjenih u inicijativi #NeZaboraviMe (Sve za nju, Nismo same, Europa Donna Hrvatska, Caspera i Ja Ka).

Prof. Ljiljana Šerman, pročelnica Katedre za medicinsku biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objašnjava da BRCA gen ima svaka naša stanica.

-Ti su geni važni jer određuju sintezu proteina BRCA 1 i BRCA 2, koji stanici pomažu da popravlja oštećenja. Zato je važno testirati BRCA gene - pojašnjava prof. Šerman, naglasivši da je prije testiranja važno napraviti genetsko savjetovanje, bilo s obiteljskim liječnikom, onkologom ili u savjetovalištu Udruge Sve za nju, gdje je i sama vanjska suradnica Centra za psihološku pomoć Udruge SVE za NJU.

U Sloveniji sve žene s dijagnozom raka dojke ili jajnika šalju na BRCA testiranje, a rezultati su gotovi najviše unutar mjesec dana, istaknula je doc. Vesna Ramljak, voditeljica Odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju Klinike za tumore KBCSM i predsjednica Europa Donna Hrvatska. Želimo da i u Hrvatskoj to postane standard, ističe.

Hrvatska jako kaska u tom području, slaže se internistička onkologinja prof. Natalija Dedić Plavetić s Odjela za onkologiju KBC Zagreb, gdje BRCA testiranje rade s limitiranim kadrom odnosno liječnice - dr. Popović, dr. Dedić Plavetić, dr. Žigman i dr. Rako to rade pored svojih ostalih poslova. Kod njih prednost za testiranje imaju bolesnice s uznapredovalom metastatskom bolešću i one moraju dobiti nalaz u roku od mjesec dana. Bolesnice koje se liječe neadjuvantnom terapijom, imaju li indikacije, idu poluubrzanim tempom i, ako imaju indikacije za testiranje, rezultat testiranja im je osiguran u roku od 4 do 6 mjeseci, dok velik broj pacijentica koje su nekada ranije imale rak dojke čekaju najduže zbog kadrovsko-prostornih nedostatnosti, radi čega su i liječnici, ističe, nezadovoljni jednako kao i žene koje dolaze u savjetovalište i njihovi bliski srodnici.

-Pozivamo ostale centre, pogotovo KBC-e, da daju svoj obol i krenu s BRCA testrianjem - poručila je prof. Dedić Plavetić.

Bliski srodnici oboljelih, također kandidati za BRCA test, u RH čekaju i više od godinu dana.

Kod raka jajnika testiranja se od 2016. rade u Zavodu za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb. Pacijentice koje nose mutaciju gena imaju pravo nakon završene kemoterapije na terapiju održavanja, koja im značajno produžava preživljenje. - Testiramo sve bolesnice s 3. i 4. stadijem raka jajnika. Već nakon prve linije liječenja kemoterapijom bolesnica ima pravo na terapiju održavanja - napominje prim. Višnja Matković, voditeljica Odjela za radioterapiju i kemoterapiju Zavoda u Petrovoj.

Prvi korak koji prethodi testiranju je genetičko savjetovanje gdje osobe prolaze kroz kriterije jesu li za testiranje.

- Genetičko testiranje na BRCA 1 i BRCA 2 mutacije u Hrvatskoj moraju postati standard jer broj žena koji se trenutno obrađuje je kap u moru. Postoji velik broj žena koje imaju indikaciju da ih se pošalje na genetičko testiranje i da, zahvaljujući tome, preveniraju ili na vrijeme detektiraju moguću bolesti za koju imaju predispoziciju. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke je dobar, ali on je namijenjen ženama od 50. godine, ali što je sa ženama od 25 ili 35 godina? Ukoliko ih njihov liječnik obiteljske medicine ili ginekolog ne uputi dalje na testiranje, ako već imaju indikaciju, tada velik dio njih propušta šansu za pravovremenu reakciju. Zato želimo da ova inicijativa motivira i ključne aktere u zdravstvenom sustavu - poručila je Ljiljana Vukota, glavna tajnica udruge Sve za nju.

