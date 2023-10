U subotu je u Zagrebu Pink Fest, događanje posvećeno prevenciji raka dojke

Oko 3000 žena u Hrvatskoj svake godine čuje dijagnozu:“ Imaš rak dojke!” One se u tom trenutku moraju boriti za svoje zdravlje i život, kao i za zdravlje svojih obitelji koje su s njima u toj borbi iz dana u dan. Rak dojke je treći maligni uzrok smrti žena u Hrvatskoj, nakon raka pluća te kolorektalnog raka, i javni zdravstveni problem. Stoga udruga Pogled iz novog kuta P.I.N.K.-life i magazin Story već 12. godinu za redom obilježavaju listopad kao mjesec osvještavanja o prevenciji i borbi protiv raka dojke. Središnji je dio te inicijative pod geslom Sačuvajmo zdrave dojke donatorsko događanje u centru Zagreba u subotu, 21. listopada.

Prema posljednjim dostupnim podacima u Hrvatskoj u 2020. godini zabilježeno je 2869 slučajeva raka dojke (stopa 137,9/100.000), a od ove zloćudne bolesti lani je umrlo 647 žena. Posljednjih dvadesetak godina incidencija raka dojke u Hrvatskoj je u porastu, s time da je do značajnijeg povećanja broja novooboljelih došlo nakon 2006. kada je uveden nacionalni program probira na rak dojke. Porast incidencije raka dojke je očekivan jer su probirom otkriveni karcinomi koji bi inače bili otkriveni kasnije. Trend mortaliteta u istom razdoblju je u slabom porastu do 2016. g., od kada vidimo pad mortaliteta raka dojke u RH i to za 25-30% u odnosu na godine s najvećim brojem umrlih žena.

Većina slučajeva dijagnosticira se kod starijih žena, a najviše stope incidencije su u skupini žena između 65 i 69 godina, a čak preko 80 posto novoooboljelih je starije od 50 godina. Od raka dojke mogu oboljeti i mlađe žene, iako rjeđe, pa je stoga važno da se već od najranije mladosti započne s redovitim pregledima grudi. U sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke sve žene u dobi od 50 do 69 godine primaju poziv na mamografski pregled svake dvije godine, a u cilju što ranijeg otkrivanja bolesti te uspješnijeg liječenja. Ciljevi programa su dijagnoza bolesti u što ranijem stadiju, poboljšanje kvalitete života oboljelih te smanjenje mortaliteta. Kod žena koje su se odazivale u nacionalni program, rak dojke je otkriven u ranijem stadiju u većem postotku, nego kod žena koje se nisu odazvale na poziv u program, a 60% novootkrivenih karcinoma dojki otkriveno je u lokaliziranom stadiju u okviru programa probira na rak dojke.

Zbog toga je Zagreb u subotu u ružičastom kada se organizira mimohod i modna revija podrške oboljelima od raka dojke. Samopregled dojki, redovit odlazak na mamografske preglede i provođenje edukativnih aktivnosti u svrhu osvještavanja javnosti o ovoj zloćudnoj bolesti, od krucijalnog je značaja za prevenciju i rano otkrivanje karcinoma dojke stoga Udruga P.I.N.K.-life u suradnji s časopisom Story i partnerima provodi nacionalnu javnozdravstvenu kampanju borbe protiv raka dojke pod geslom - Sačuvajmo zdrave dojke - čiji je središnji dio donatorsko događanje u centru Zagreba, u subotu 21. listopada.

Sa Zrinjevca u 10 sati tako kreće mimohod do Trga Petra Preradovića u znak potpore oboljelima od raka dojke, a sudionicima će se obratiti predsjednica udruge Nives Morić, pročelnik klinike za rekonstrukciju dojke Krešimir Martić te izaslanici Hrvatskog Sabora, gradonačlenika Zagreba i Vlade.

Od 10 do 14 sati na Trgu Petra Preradovića trajat će donatorski edukativno-zabavni program uz modnu reviju domaćih dizajnera koje će nositi osobe iz javnog života s članicama udruge P.I.N.K.-life. Uz prikupljanje sredstava za rad Udruge te pomoći pri kupnji opreme zdravstvenim ustanovama u svrhu poboljšanja dijagnostike, liječenja i rehabilitacije oboljelih i operiranih žena od karcinoma dojke, naglasak se stavlja i na preventivan te edukativan aspekt događanja.