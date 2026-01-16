'Siščani ne žele biti smetlišćani', i ne žele grad 'kokošinjac'

Uz potporu Zelene akcije i Prijatelja životinja predstavnici četiriju građanskih inicijativa s područja Sisačko-moslavačke županije na prosvjedu ispred Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije jučer su zatražili zaustavljanje planova dvaju ukrajinskih investitora koji u toj županiji planiraju dva velika megaprojekta proizvodnje i prerade piletine, koji uključuju i osnivanje velikih farmi pilića diljem županije. Jedan je od investitora nedavno najavio zamrzavanje svog projekta, dok drugi i dalje provodi administrativne postupke za svoje lokacije.

Ekološki horor

Kako su rekli predstavnici inicijativa, ovi bi projekti "donijeli ekološki horor i pretvorili cijelu Sisačko-moslavačku županiju u veliki kokošinjac, koji se predstavlja kao nositelj budućeg razvoja".

Kako se trenutačno provode postupci procjene utjecaja na okoliš za pojedine projekte, zatražili su od Ministarstva zaštite okoliša donošenje rješenja prema kojem takvi projekti nisu prihvatljivi za okoliš te su pozvali građane da ih podrže na velikom prosvjedu koji će se održati 21. veljače u 10 sati u Zagrebu.

– Takav intenzivan način uzgoja peradi u usporedbi s tradicionalnim uzgojem ima vrlo nepovoljan utjecaj na tlo, zrak i vode, a uzrokuje trajni gubitak šumskog i poljoprivrednog zemljišta te utječe na globalne emisije stakleničkih plinova. Javne rasprave o ovim projektima služe samo da bi zadovoljile formu jer se na pitanja i primjedbe lokalnog stanovništva i javnosti ne daju konkretni odgovori – rekla je jučer Jasna Šumanovac iz Zelene akcije.

Snježana Sužnjević Vago u ime Inicijative "Siščani ne žele biti smetlišćani" već se dulje vrijeme bori protiv ovog projekta. Njihovi predstavnici ističu kako ih Ministarstvo ignorira.

– Nisu nas čuli dok smo prosvjedovali u Sisku protiv izgradnje megaklaonice peradi s bioplinskim postrojenjem u industrijskoj zoni Sisak jug. Nisu dobro pročitali naše prigovore na Studiju utjecaja na okoliš niti su smisleno i argumentirano odgovorili na njih. Nisu odgovorili na naše zajedničke zahtjeve za obustavu postupka procjene studije utjecaja na okoliš jer projekt nije usklađen s prostornoplanskom dokumentacijom Grada Siska i potpuno je neizvediv kad je riječ o ishođenju građevinske dozvole – izjavila je Sužnjević Vago.

Poziv na prosvjed

– Ono što se danas događa u ovoj županiji sutra se može dogoditi bilo gdje u Hrvatskoj. Obrazac je isti, mijenja se samo lokacija. Nijedan građanin kojem je stalo do budućnosti ove zemlje ne smije žmiriti pred ovim – rekao je Luka Oman iz Prijatelja životinja te je pozvao sve na prosvjed koji će se održati 21. veljače na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.