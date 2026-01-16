Oglasio se ministar Habijan: Filip Dropulić nije moj trener; Dropulić: Klijent mi je

"Filip Dropulić nije moj trener. Kad su nastale fotografije, za navedeni slučaj nisam znao, saznao sam tek prošlog ljeta iz medija. Kao što sam već izjavio, snažno se zalažem za zaštitu žena, protivim se i osuđujem sve oblike nasilja", objavio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na Facebooku, nakon što je objavljeno da je na božićnom domjenku 2024. u Ministarstvu bio i fitness-trener Filip Dropulić, 2016. pravomoćno osuđen za prekršaj protiv javnog reda i mira zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja.

Prijavljen za prekršaj

Dropulić je objavio njihovu zajedničku fotografiju koja je protutnjala društvenim mrežama uz pitanja je li primjereno da se ministar u službenim prostorijama druži s čovjekom koji je tukao tadašnju djevojku pred noćnim klubom. Dropulić ističe da se danas smatra neosuđivanom osobom i taj mu se prekršaj briše jer je nastupila rehabilitacija. Na pitanje 24sata, lista koji je objavio priču, je li mu Habijan klijent, odgovorio je: "Tako je, da." Rekao je i da ga, svaki put kad počne sezona natjecanja, "oni pokušaju uništiti jer vide da sudjeluje", a sada to rade i preko ministra jer su prijatelji. U srpnju 2025. godine Dropulićeva bivša djevojka u podcastu Marka Barića rekla je da ju je Dropulić prije desetak godina napao, bacio na pod, udario joj glavom o tlo i udarao nogom u glavu. Izrazila je nezadovoljstvo što je bio prijavljen za prekršaj, a ne za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora od jedne do tri godine. Navela je i da je kažnjen s tisuću kuna novčane kazne.

– Nisam imala snage ni s kim o tome razgovarati, ni sama sa sobom, a kamoli javno govoriti – rekla je u podcastu u kojem je progovorila o nasilju kojem je bila izložena prije deset godina kad joj je bilo 18 godina. Tada nije bila spremna izaći javno s tom pričom. U rujnu prošle godine reagirao je Hrvatski fitness i bodybuilding savez, koji je objavio da su izbacili Dropulića iz članstva i ogradili se od njega, kazavši kako nisu znali za presudu, a naknadno su utvrdili i "niz drugih nepravilnosti u djelovanju Filipa Dropulića tijekom posljednjih godina njegova rada unutar Saveza". U priopćenju od 1. rujna 2025. Hrvatski fitness i bodybuilding savez kao član Hrvatskog olimpijskog odbora pisao je i o stopostotnoj netoleranciji prema ikakvom obliku nasilja prema ženama, a osobito sportašicama. "Ovaj sramotni čin nasilja nad djevojkom, koji je završio pravomoćnom osuđujućom presudom izrečenom Filipu Dropuliću, a koju je on namjerno zatajio, u prvom redu izaziva negativne konotacije o bodybuildingu i fitnessu, a njegove trenere u široj populaciji dovodi u negativni kontekst te neutemeljeno stigmatizira sportaše koji se natječu u fitness i bodybuilding sportu", naveli su iz HFBS-a te se potpuno ogradili od svojega bivšeg dužnosnika.

Druga nedjela

Dodali su da je HFBS naknadno osudio i brojna druga nedjela F. Dropulića koja je počinio posljednjih godina u HFBS-u, odnosno kršenja međunarodnoga etičkog kodeksa sudaca. Iz HFBS-a su naglasili da je međunarodna sudačka licencija F. Dropulića "izdana potpuno mimo odredaba Pravilnika Međunarodne fitness i bodybuilding federacije". Licenciju međunarodnog suca dobio je iako nikad nije sudio ni na jednom fitness i bodybuilding natjecanju te iako ga HFBS službeno nije prijavio za polaganje ispita internacionalnog suca.