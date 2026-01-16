Naši Portali
FACEBOOK OBJAVA

NATO hvali Hrvatsku: 'Moderna zrakoplovna tehnika, obučeni ljudi, jedan Savez...'

Velika Gorica: Na Zrakoplovnim danima predstavljena eskadrila od svih 12 Rafalea
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
16.01.2026.
u 19:03

Hrvatska je potpunosti preuzela odgovornost za zaštitu vlastitog zračnog prostora modernim višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale, a to su iz NATO-a pohvalili

Na Facebooku je ugodno iznenadila objava NATO-a, u kojoj su u nekoliko rečenica pohvalili Lijepu našu. Učinili su to jer je Republika Hrvatska od 1. siječnja 2026. preuzela nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale.

Iz NATO-a su istaknuli kako se radi o velikom koraku. 'Od 1. siječnja 2026. Hrvatska je potpunosti preuzela odgovornost za zaštitu vlastitog zračnog prostora modernim višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale, integriranima u NATO-ov Integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (IAMD). Prijelaz s MiG-ova 21 na Dassault Rafale označava veliki iskorak u sposobnostima: suvremeni senzori, razmjenjivanje podataka sa saveznicima i besprijekorna integracija u NATO-ov sustav zapovijedanja i nadzora.

Tijekom prijelaznog razdoblja, Italija i Mađarska osiguravale su neprekidnu zaštitu zračnog prostora, što je jasan primjer savezničke solidarnosti na djelu. Danas, s obučenim i spremnim hrvatskim posadama, Rafalei dežuraju 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, jačajući i nacionalnu sigurnost i kolektivnu obranu NATO-a. Moderna zrakoplovna tehnika. Obučeni ljudi. Jedan Savez', piše na Facebook objavi. 
Plenković vratio Milanoviću o Rafaleima: 'Pa dobro, neka ode u Pariz i kaže to Francuzima'
zračni prostor Hrvatska NATO Rafale

BA
banini
19:39 16.01.2026.

Şvakao je točno da je prelaz s MIGa na Rafale ogoman tehnološki skok. Dobro je što naši piloti to uspjeli savladati u kratkom roku. Svakako ta znanja treba dodatno brusiti, da se s aeropolicinga stasa do vrhunskih borbenih vještina. Noo biti će i to. Sada bi još uz ovu eskadrilu trebalo pokušati nabaviti i eskadrilu nekih od modernih američkih F-! No što se tiče Talijan i Mađara svakao im treba zahvaliti, no oni su tijekom 2025 letjeli svaki po jedanput !

Avatar Carlton
Carlton
20:06 16.01.2026.

Osim što moraju prekidati let zbog kvarova..... super smo

SE
Serđo23
19:49 16.01.2026.

Hvala im na pohvalama , ali neka znaju da nismo mi Japan , (kamikaze )

