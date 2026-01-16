NATO hvali Hrvatsku: 'Moderna zrakoplovna tehnika, obučeni ljudi, jedan Savez...'

Na Facebooku je ugodno iznenadila objava NATO-a, u kojoj su u nekoliko rečenica pohvalili Lijepu našu. Učinili su to jer je Republika Hrvatska od 1. siječnja 2026. preuzela nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale.

Iz NATO-a su istaknuli kako se radi o velikom koraku. 'Od 1. siječnja 2026. Hrvatska je potpunosti preuzela odgovornost za zaštitu vlastitog zračnog prostora modernim višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale, integriranima u NATO-ov Integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane (IAMD). Prijelaz s MiG-ova 21 na Dassault Rafale označava veliki iskorak u sposobnostima: suvremeni senzori, razmjenjivanje podataka sa saveznicima i besprijekorna integracija u NATO-ov sustav zapovijedanja i nadzora.

Tijekom prijelaznog razdoblja, Italija i Mađarska osiguravale su neprekidnu zaštitu zračnog prostora, što je jasan primjer savezničke solidarnosti na djelu. Danas, s obučenim i spremnim hrvatskim posadama, Rafalei dežuraju 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, jačajući i nacionalnu sigurnost i kolektivnu obranu NATO-a. Moderna zrakoplovna tehnika. Obučeni ljudi. Jedan Savez', piše na Facebook objavi.