U Hrvatskoj se na lijekove troši 405 eura po stanovniku

Trošimo sve više lijekova i, dakako, to sve više košta. Ukupni promet lijekovima u Hrvatskoj u 2023. godini iznosio je milijardu i 555 milijuna eura, što je za 12,5% više u odnosu na 2022. godinu, a procjena je da to iznosi oko 405 eura po stanovniku, navodi se u publikaciji Potrošnja lijekova u Hrvatskoj za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koju je objavila Agencija za lijekove i medicinske proizvode. HALMED, naime, jednom godišnje izdaje brošuru koja prati i uspoređuje potrošnju lijekova u posljednjih pet godina. Većina europskih zemalja svoje podatke u ovakvim publikacijama temelji na podacima dobivenima iz veleprodaje. Hrvatski prikaz bliži je stvarnoj potrošnji jer se temelji na podacima iz maloprodaje, odnosno na broju izdanih pakiranja lijekova koja su pacijentima izdana u svim javnim i bolničkim ljekarnama te specijaliziranih prodavaonica. Ukupni financijski troškovi u razdoblju od 2019. do 2023. godine rastu u prosjeku za 11,3% godišnje. Promet lijekovima u 2019. iznosio je 1,015 milijardi eura.

Najveću financijsku potrošnju prema veleprodajnim cijenama u Hrvatskoj u 2023. imali su lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, drugi su lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari, zatim lijekovi koji djeluju na živčani sustav, lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe te lijekovi za liječenje sustavnih infekcija. Znatno povećanje potrošnje u 2023. u odnosu na 2022., za 2-4% od prosječnog povećanja u petogodišnjem razdoblju, zabilježeno je u skupinama lijekova s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari, lijekovima protiv infekcija parazitima, lijekovima koji djeluju na kožu, onima koji djeluju na krv i krvotvorne organe, lijekovima za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatorima te lijekovima iz skupine "različiti lijekovi". Izrazito se povećala potrošnja lijekova za respiratorni sustav i lijekova koji djeluju na koštano-mišićni sustav, 26-30% više u odnosu na 2022. godinu.

Potrošnja lijekova mjerena u broju dopuštenih dnevnih doza na tisuću stanovnika po danu (DDD/TSD) u 2023. godini iznosila je 1.540,60 DDD/TSD i u odnosu na 2022. godinu povećana je za 5,4%, vrlo slično potrošnji u 2022. koja je pak povećana za 5,3% u odnosu na 2021. godinu. Tijekom promatranog razdoblja od 2019. do 2023. prisutan je trend povećanja potrošnje lijekova u DDD/TSD s prosječnim povećanjem od 4,7% godišnje. Najveću potrošnju po DDD/TSD u Hrvatskoj 2023. imali su lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav, slijede lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari, zatim lijekovi koji djeluju na živčani sustav, potom lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, a peti su lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav.

Potrošnja lijekova na recept u promatranih pet godina u DDD-ovima slična je svake godine i čini između 91,2% i 93,4% prometa, što je u financijski izraženoj potrošnji između 90,5% i 93,3% potrošnje. U 2023. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je i u DDD-ovima i financijski oko 93% ukupne potrošnje. Preostali dio potrošnje lijekova odnosi se na promet bezreceptnim (BR ili BRX) lijekovima, u međunarodnoj nomenklaturi označavanima kao OTC (over the counter) lijekovima. Promet OTC lijekova izražen u DDD/TSD tijekom promatranog petogodišnjeg razdoblja 2019. – 2023. godine iznosio je između 7% i 9% ukupne potrošnje lijekova – prosječno 7,8%, dok je ukupni promet OTC lijekova izražen u eurima iznosio između 6% i 9% ukupne potrošnje lijekova, prosječno 7,7%. No, u 2019. godini ukupna prodaja OTC lijekova iznosila je oko 80,37 milijuna eura, dok je u 2023. godini to bilo oko 104,81 milijuna eura, što je povećanje za 30%.

Ako gledamo za koje smo OTC lijekove 2023. dali najviše novca, na prvom mjestu to je paracetamol za koji smo dali 9,45 milijuna eura, zatim kombinacije paracetamola (9,21 mil. eura), ibuprofen (8,06 mil. eura) te acetilsalicilna kiselina (6,48 mil. eura). Istovremeno, po potrošnji u DDD/TSD to su acetilsalicilna kiselina (52,47 dnevnih doza na tisuću stanovnika dnevno), ibuprofen (9,77 DDD/TSD), askorbinska kiselina, tj. vitamin C (6,60), oksimetazolin (6,55) i paracetamol (6,45).

