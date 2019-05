'U Hrvatskoj još uvijek ima onih koji ne vole što Hrvatska postoji'

Hrvatska je realnost, ali nažalost u Hrvatskoj i danas postoje oni koji ne vole što Hrvatska postoji – rekao je saborski zastupnik Davor Ivo Stier tribini „Političke promjene u svijetu i izazovi pred Europskom unijom“ koju su u Zagrebu organizirali Hrvatska paneuropska unija i Zaklada Konrad Adenauer.

– Da nismo 2011. ušli u Europsku uniju, danas bismo i dalje bili na trusnom tlu balkanskih zemalja. Zato je bilo u nacionalnom interesu postati članicom Europske unije i od toga Hrvatska danas ima velike benefite, od geopolitičkih do ekonomskih. Ulaskom u EU nismo izgubili državnost – kazao je Stier.

Stier je kazao kako je uloga demokršćana borba za Europsku uniju koja neće biti suprotna kršćanskim vrijednostima koje definiraju i hrvatski identitet.

– Kao što ideja nacionalne države nije u sukobu s europskim idejama, ni kršćanske vrijednosti nisu u sukobu s europskim vrijednostima iako se to često u javnosti tako želi predstaviti, posebno s ljevičarskih pozicija čiji se predstavnici pozivaju na ljudska prava, ne znajući da su upravo kršćanski mislioci odredili poimanje ljudskih prava i dostojanstva. Europa se ne može razumjeti bez kršćanstva – dodao je.

Govorio je i o ekonomiji, ali i o proširenju Europske unije.

– Europska unija će biti snažna onoliko koliko će biti snažna svaka pojedina članica EU-a. Zato vjerujem da novi europski proračun treba biti kohezijski, i da će se sredstva biti raspoređena za jednak razvoj da bi između zemalja bilo što manje razlika. Proces proširenja Europske unije izgubio je stratešku važnost i nadam se da će summit u Zagrebu iduće godine pomoći europeizaciji zemalja koje još nisu članice. Kriteriji se moraju poštovati, a reforme ubrzati. Nama je u interesu da zemlje jugoistoka Europe budu članice Europske unije, posebno Bosna i Hercegovina – naglasio je Stier te dodao da su europske rezolucije o Bosni i Hercegovini dugo sadržavale samo borbu protiv separatizma, koji jest problem, ali do 2014. malo tko je spominjao probleme unitarizma i centralizma.

– Te smo godine rezolucijom ukazali i na taj veliki problem Bosne i Hercegovine. Nama nije u cilju dominacija nad BiH, ali ne želimo ni dominaciju nekih drugih u Bosni i Hercegovini, a svjedoci smo da je toga bilo tijekom povijesti.

– Uskoro nam slijede europski izbori, a to je 28 izbora u svakoj od zemalja sa specifičnim, ali i zajedničkim temama. To je narav Europe i svaka će zemlja izabrati tko će predstavljati europske građane u Europskom parlamentu. Nacije su se prirodno oblikovale i to ne treba zanemariti, i bila bi greška brisati nacionalne identitete i specifičnosti – zaključio je Stier.