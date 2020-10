Zagreb ima 293 novozaraženih. Veliki skok novih slučajeva u Primorsko-goranskoj županiji

U posljednja 24 sata zabilježeno je 890 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5519. Među njima su 574 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 32 pacijenta. Preminulo je 8 osoba.

10:31 - Novi 51 slučaj zaraze koronavirusom potvrđen je u zadnja 24 sata u Zagrebačkoj županiji, a zbog zaraze jednog učenika u samoizolaciji je jedan razred srednje škole u Velikoj Gorici. Među novozaraženima 17 su kontakti ranije oboljelih, jedan je slučaj povezan s bolničkom ustanovom, tri su slučaja uvezena iz Italije, Francuske i Slovenije. Nejasnu epidemiološku anamnezu ima 15 oboljelih, dok se podaci za još 15 osoba obrađuju, navodi u priopćenju Zagrebačka županije. Učenicima jednog razreda srednje škole u Velikoj Gorici propisana je mjera samoizolacije nakon što je jednom učeniku potvrđena zaraza koronavirusom. Trenutno je u županiji 839 aktivnih slučajeva zaraze, a od jučer je 20 osoba izliječeno.

10:26 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 16 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (6 osoba iz Vinkovaca, 3 iz Novih Jankovaca, 1 iz Starih Mikanovaca, 1 iz Bapske, 1 iz Ćelija, 1 iz Ivankova, 1 iz Gunje, 1 iz Đeletovaca i 1 iz Vrbanje). Preminulih osoba nema. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 1315, od kojih je 1064 osobe izliječeno, a ukupno je 19 preminulih osoba. Trenutno je u županiji 22 osobe hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirane je 149 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 14711. U samoizolaciji na području županije je 1115 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 14 radnika iz sustava zdravstva (2 liječnika, 8 medicinskih sestara/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik i 3 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 22 radnika (6 liječnika, 12 medicinskih sestara/tehničara i 4 nezdravstvena radnika). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 3 nastavnika i 14 učenika. U samoizolaciji se nalazi 30 nastavnika i 300 učenika.

10:25 - U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 24 nova slučaja zaraze koronavirusom. Riječ je o pet muških i sedam ženskih osoba iz Dubrovnika (njih sedam ima utvrđenu ep. vezu), pet muških i tri ženske osobe iz Metkovića (za četiri utvrđena ep. veza), jednoj muškoj i jednoj ženskoj osobi s Mljeta (za jednu osobu utvrđena ep. veza), jednoj muškoj osobi iz Korčule (utvrđena ep. veza) te jednoj muškoj osobi iz Vela Luke.

Izliječeno je 11 osoba: četiri iz Dubrovnika, dvije iz Župe dubrovačke, dvije iz Metkovića, jedna iz Stona, jedna iz Ploča te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije. U OB Dubrovnik hospitalizirano je devet osoba pozitivnih na koronavirus. U posljednja 24 sata obrađeno je 206 uzoraka, a od početka pandemije analizirana su ukupno 17 240 uzorka. U samoizolaciji su 504 osobe, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno niti jedno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 87 slučajeva kršenja samoizolacije. Stožer CZ DNŽ i dalje apelira na građane da se drže svih propisanih mjera od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH.

10:19 - Na području Zadarske županije je 6 novooboljelih osoba od koronavirusa, tri ženske i tri muške osobe sa područja Grada Zadra(4) i Benkovca(2). Novooboljele osobe mlađe su i srednje životne dobi i kontakti su s dosad oboljelim osobama. Tijekom jučerašnjeg dana testiran je 211 uzorak, a pod aktivnim nadzorom je 361 osoba. U Općoj bolnici u Zadru na svim COVID odjelima hospitalizirano je 13 bolesnika od kojih je 2 na respiratoru.

9:29 – Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji dvadeset i sedam je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o šest osoba s područja grada Siska, šest osoba s područja grada Petrinje, šest osoba s područja grada Popovače, pet osoba s područja grada Kutine, jednoj osobi s područja općine Velika Ludina, jednoj osobi s područja općine

Lipovljani, jednoj osobi s područja općine Sunja te jednoj osobi s područja općine Dvor.

9:28 – U Primorsko-goranskoj županiji od 640 testiranih osoba 66 je novozaraženih. 24 osobe su ozdravile. U toj županiji je trenutačno 195 aktivnih slučajeva, javlja Dnevnik.hr.

9:25 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 327 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 20 pozitivnih osoba s područja županije. Kod 11 osoba radi se o uvezenim slučajevima (Rijeka (7), Zagreb, Osijek, srednja Dalmacija, Republika Srbija). U najvećem broju radi se o studentima koji su se vratili sa školovanja.

Kod 6 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije, bliski kontakti već poznate pozitivne osobe. Za tri osobe je u tijeku epidemiološka obrada. Jedna od osoba je zdravstvena djelatnica (liječnica obiteljske medicine u Buzetu). Trenutačno je u tijeku epidemiološka obrada, provođenje protuepidemijskih mjera, dekontaminacija prostora i u mjerama samoizolacije je za sada 30 osoba. Izliječene su 2 osobe. Trenutačno je 51 aktivnih slučajeva. U mjerama samoizolacije nalazi se 169 osoba.

9:20 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutačno je aktivno 87 slučajeva zaraze koronavirusom (COVID-19), 75 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 315 osoba, a ukupno su testirane 10.973 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 187 uzoraka, od kojih je sedam pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

8:28 – Kako javlja N1, Zvonimir Šostar potvrdio je da je u Zagrebu 293 novooboljelih. Obavljeno je oko 1400 testiranja. U Zagrebu je to i dalje 20 posto pozitivnih na ukupan broj testiranih.

7:34 – Kakvo je stanje u glavnom respiracijskom centru u Hrvatskoj, u KB-u Dubrava, u Dnevniku HTV-a objasnio je dr. sc. Andrej Šribar, specijalist anesteziologije i intenzivne medicine u toj bolnici.



– Pacijenti u našoj bolnici podijeljeni su na one koji su na intenzivnoj i koji zahtijevaju intenzivnije liječenje, imamo ih trenutačno 14, od toga 9 na respiratoru, i imamo 110 pacijenata koji su na COVID-odjelu i zahtijevaju suplementaciju kisika i praćenje. Od ukupno alociranih kreveta, imamo mjesta za još 30-40 pacijenata. Situacija je dinamična i stalno se prilagođavamo i prema potrebi radimo alokaciju i liječnika i kreveta, rekao je dr. Šribar.

7:28 – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako smatra da Hrvatskoj nije potreban novi lockdown, ali je dodao da postoji niz drugih mogućnosti koje bi se mogle primjenjivati uz dosad propisane mjere.

Na pitanje je li lockdown jedino rješenje, Capak je za Dnevnik Nove TV rekao da nije potreban novi lockdown, ali je potrebno ''da se ljudi drže mjera''. Ima još čitav niz mogućnosti. Dodatno skraćivanje radnog vremena, smanjenje broja za okupljanja, pa čak i u obiteljima, rekao je i napomenuo kako mu se čini da je Hrvatska među najliberalnijim zemljama u Europi. Capak je odgovorio i na pitanje što bi se dogodilo ako ne bude dovoljno liječnika i medicinskih sestara koji bi zamijenili zaražene zdravstvene djelatnike.

Video: Vili Beroš i Krunoslav Capak obratili se medijima nakon sastanka s ravnateljima bolnica

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Iako ne očekujemo takav scenarij i nadamo se da do njega nikad neće doći, pripremamo se za to. Imamo više od 1100 liječnika intenzivaca koji mogu raditi na respiratorima i intenzivnoj njezi COVID bolesnika i bolesnika od gripe. Međutim, pripremamo se i za scenarij da će se educirati drugi kolege koji su bliski toj struci i mogu relativno brzo naučiti osnovne stvari o intenzivnoj njezi. To se događalo i u vrijeme Domovinskog rata'', objasnio je Capak. Dodao je da su tada mladi liječnici prolazili tečajeve hitne pomoći.

''Ministarstvo zdravstva u suradnji s bolnicama pripremit će takve tečajeve, ali se nadamo da do toga neće doći'', kazao je.

Na pitanje koliko najviše dnevno novozaraženih hrvatske bolnice mogu podnijeti prije najcrnjeg scenarija, Capak ističe da smo "daleko od toga da potpuno popunimo zdravstveni sustav''. Otkrio je i da se ne razmišlja o uvođenju policijskog sata. ''Mi o tome dosad nismo razgovarali niti planiramo to uvesti'', poručio je ravnatelj HZJZ-a.