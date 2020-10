Capak otkrio hoće li se uvesti policijski sat i koje su moguće nove mjere

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak poručio je da ne očekuju da će doći do nedostatka liječnika i medicinskog osoblja koji će zamijeniti zaražene djelatnike, ali otkriva da imaju plan i za takav scenarij.

- Iako ne očekujemo takav scenarij i nadamo se da do njega nikad neće doći, pripremamo se za to. Imamo više od 1100 liječnika intenzivaca koji mogu raditi na respiratorima i intenzivnoj njezi COVID bolesnika i bolesnika od gripe. Međutim, pripremamo se i za scenarij da će se educirati drugi kolege koji su bliski toj struci i mogu relativno brzo naučiti osnovne stvari o intenzivnoj njezi. To se događalo i u vrijeme Domovinskog rata - kazao je Capak za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje koliko najviše dnevno novozaraženih hrvatske bolnice mogu podnijeti prije najcrnjeg scenarija, Capak ističe da ''smo daleko od toga da potpuno popunimo zdravstveni sustav''.

>> VIDEO Zimski Covid-19: Znanstvenici Nenad Ban i Gordan Lauc govore što nas očekuje

Otkrio je i da se ne razmišlja o uvođenju policijskog sata. - Mi o tome dosad nismo razgovarali niti planiramo to uvesti - poručio je ravnatelj HZJZ-a.

Novi lockdown ne smatra potrebnim, ali je,kaže, potrebno da se ljudi drže mjera. Upitan koje bi mogle biti nove mjere u slučaju daljnjeg porasta broja zaraženih kazao je da je moguće dodatno skraćivanje radnog vremena, smanjenje broja za okupljanja, pa čak i u obiteljima. Istaknuo je da mu se čini da je Hrvatske među najliberalnijim zemljama u Europi.