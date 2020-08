Stižu podaci: U Zagrebu 93 novooboljelih, u Sisačko-moslavačkoj županiji 13, u Vukovarsko-srijemskoj 12

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 9.549 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 180 preminulo, a 6.809 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 8.770 osoba. Broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj iznosi 2.560.

09:44 - Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je najviše uzoraka briseva od početka epidemije, ukupno 563 uzoraka briseva (383 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je potvrđeno 4 novozaraženih osoba, prenosi Glas Istre.

Kod tri slučaja radi se o osobama iz mjera samoizolacije. Jedna osoba je strani državljanin (Kraljevina Španjolska), a koja iz poslovnih razloga boravi u Istri.

09:40 - U protekla 24 sata u Gradu Zagrebu zabilježena su 93 nova slučaja zaraze koronavirusom, a zbog toga su za 208 oosba izrečene mjere samoizolacije, priopćio je u subotu Nastavni zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar".

U protekla 24 sata u NZJZ "Dr. Andrija Štampar" provedeno je 358 testiranja na SARS-CoV-2 od koji su 93 nalaza bili pozitivni.

Od 93 nova slučaja, 14 novooboljelih osoba je za sada negativne epidemiološke anamneze, 37 osoba su kontakti COVID + osoba, kod 18 novooboljelih osoba moguće je izlaganje prilikom izlazaka na godišnji odmor (Makarska, Zadar, Vis, Novalja, Bol, Pula), kod 12 osoba epidemiološka obrada je u tijeku, a 12 novooboljeih osoba je iz Bosne i Hercegovone (BiH).

Svi testirani korisnici i djelatnici domova za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba negativni su na SARS-CoV-2.

Trenutno je u Gradu Zagrebu 629 aktivnih slučajeva i 1534 su aktivne samoizolacije.

09:14 - U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan je trinaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Sedam osoba je s područja grada Novske te je poznat izvor zaraze. Pet osoba je s područja grada Kutine te je riječ o oboljevanju unutar krugova obitelji, a zarazili su se od prvooboljelog člana. Jedna osoba je s područja općine Martinska Ves.

09:12 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 12 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (7 osoba iz Vinkovaca, 4 osobe iz Županje i 1 osoba iz Vrbanje - strana državljanka koja se trenutno nalazi u Vrbanji), a nema preminulih osoba.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 617, od kojih su 522 osobe izliječene, a ukupno je 13 preminulih osoba.

Trenutno je u županiji 16 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti.

U protekla 24 sata testirana je 91 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 8160.

U samoizolaciji na području županije je 199 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 8 zdravstvenih radnika (2 liječnika, 1 medicinska sestra/tehničar, 2 druga zdravstvena radnika i 3 nezdravstvena radnika).

U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 34 radnika (6 liječnika, 16 medicinskih sestara/tehničara, 11 drugih zdravstvenih radnika i 1 nezdravstveni radnik).

08:30 - Nacionalni stožer civilne zaštite jučer je izvijestio o 357 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Županijski su stožeri zatražili uvođenje dodatnih epidemioloških mjera za svoje područje pa su tako od danas na snazi strože mjere u Zadarskoj i Međimurskoj županiji, a u Dubrovačko-neretvanskoj i Brodsko-posavskoj od ponedjeljka.

- Mjere se razlikuju među županijama ovisno o tome koja županija ima problema s kojom djelatnosti - kazao je jučer Božinović dodajući da se uglavnom radi o ograničavanju svadbenih svečanosti (do 50 osoba), privatnih proslava (do 20 osoba), pogreba (do 50 osoba) i slično.