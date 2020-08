Koronom zaraženi gotovo svi štićenici Doma za starije u Kaštelima

Gotovo svi štićenici Doma za umirovljenike u Kaštelima, njih 20 od ukupno 21, pozitivni su na koronavirus, dok će se za jednog od njih testiranje ponoviti, doznaje se u subotu u splitsko-dalmatinskom županijskom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo.

Osim 20 štićenika toga doma zaraženo je i četvero djelatnika.

U Domu za starije i nemoćne osobe u Podstrani na koronavirus je pozitivno pet štićenika i osam djelatnika, a testiranja se i dalje nastavljaju.

Ukupno u županiji je na koronavirus pozitivno 25 štićenika domova i 12 djelatnika domova. Među njima 13 štićenika je smješteno na liječenje u Infektološku kliniku KBC Split, dok je za njih osam obitelj odbila dati privolu da im roditelje, koji nisu pozitivni, prebamjeste u KBC Split.

Do sada, srećom, nitko od hospitaliziranih nije umro, doznaje se na Infektivnoj klinici KBC-a Split.

Odredba Ministarstva socijalne skrbi po kojoj se štićenici domova, u kojima se pojavila Covid infekcija odmah prosljeđuju u bolnicu zbog bolje skrbi, izazvala je određene gužve u bolnici.

"To jako opterećuje bolnički sustav jer se bolnica pretvara u dom za starije osobe. Mi smo oskudni medicinskim sestrama, prvenstveno, ali i doktorima, a moramo izdvojiti osoblje koje će njih njegovati. Osoblje onda ne može sudjelovati u terapiji drugih bolesnika i to nam je veliki problem. U Splitu konkretno imamo osam obitelji koje odbijaju da im roditelji iz domova budu premješteni u bolnicu jer nemaju koronavirus", objasnio je dr. Ivo Ivić, šef Infektološke klinike KBC-a Split. No, dodao je da su spremni za njihov prihvat.

Prema informacijama iz KBC-a Split na koronavirus je pozitivan jedan pacijent s Odjela dječje hematologije, a testirano je još devet osoba, među kojima je rodbina djece i medicinske sestre.

Video - Pojavile su se reinfekcije koronavirusom: Naši stručnjaci objasnili su što to znači