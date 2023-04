U Hrvatskoj 160.000 turista za Uskrs, Hrvati razgrabili aranžmane za inozemstvo

Hrvatska će za skori Uskrs ugostiti dvadeset tisuća turista manje nego rekordne 2019., ali će zato Hrvati za taj blagdan putovati više nego ikada. Bit će ih, dakako, i na našem moru iako se do zadnjeg trenutka neće znati koliko jer mnogi kreću tek kad čuju kratkoročnu prognozu i vide da će biti lijepo vrijeme. Ali zato su inozemna putovanja doslovce razgrabili.

– I to većinu još u veljači. Nevjerojatno, ali sve je išlo. Daleka putovanja, europske metropole... Samo za Dubai u uskrsnom tjednu imamo tri grupe. Mnogima je to za ovo godišnje doba idealna destinacija. Na samo šest sati leta egzotika, temperature za kupanje, puno čuda zanimljivih djeci, a cijena sedmodnevnog putovanja prihvatljivih sedamstotinjak eura. Dubai nam se i prvi napunio, ali velika je potražnja, osim za europske gradove, bila i za Jordan, Izrael, Maroko, New York... Ne pamtimo toliki interes. Nagomilana želja za kretanjem i putovanjima tijekom pandemije kao da je sada eksplodirala. U samo dva tjedna praktički je rasprodan i čarter koji ćemo imati za Island tek krajem travnja – govori Tanja Pilat, direktorica putničke agencije Mondo Travel.

I u drugim agencijama potvrđuju da su uskrsna putovanja praktički rasprodana već neko vrijeme. Putna groznica trese Hrvate bez obzira na inflaciju i cijene putovanja koje nisu male. Za tjedan dana u inozemstvu treba od spomenutih sedamstotinjak-osamstotinjak eura, koliko stoje aranžmani za Dubai, Egipat, ture Portugalom ili Španjolskom, pa do 1500 eura za New York ili 1800, koliko, recimo, stoji sedmodnevno putovanje u Indiju.

– Uskrsni blagdani u pravilu pokrenu val putovanja, ali ovolikoj potražnji nismo se nadali. Imat ćemo putnika kao u najboljim godinama, a čartere, recimo, dižemo za čak tri destinacije, sjeverni Portugal i sjevernu Španjolsku te Egipat. Pune su nam grupe, po cijeni od 600-700 eura, i na redovnim aviolinijama za Barcelonu, Pariz, Amsterdam, London... – kaže Ana Magdić, direktorica prodaje u Palma Travelu, koja otkriva da se Hrvati od razvikanih pomalo okreću manje poznatim destinacijama. – Možda je to posljedica korone, ali mnogima su sada u fokusu manja mjesta, ruralni krajevi, prirodne ljepote i slično.

S takvim željama zasigurno stižu i neki od 160.000 turista, koje se u Hrvatskoj očekuje za skori blagdan. Domaćini računaju s oko 550.000 noćenja i, sve skupa, nešto boljim turističkim rezultatima nego lanjskog Uskrsa. – Tijekom uskrsnih blagdana očekujemo osam posto gostiju i pet posto više noćenja nego lani. Bila bi to odlična uvertira u preostali proljetni dio godine, a onda i u glavni ljetni dio kada u hrvatskim destinacijama boravi najveći broj turista – komentira Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

