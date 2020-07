Dvije osobe preminule u Istri, značajan pad novooboljelih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Od početka epidemije u Hrvatskoj je do sada zabilježeno 4.345 slučajeva zaraze. Do sada se oporavilo 3.018 osoba, a preminulo je 120 osoba. Do sada najveći broj slučajeva zabilježen je u gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatiskog županiji, te u Osječko-baranjskoj.

10:35 - Dvanaesti dan zaredom nema novooboljelih osoba od covid-19 s područja Ličko-senjske županije.Ukupno je oboljelo 30 osoba od covid-19 od čega je 8 aktivnih slučaja, 21 osoba izliječena te jedna osoba preminula.

U posljednja 24 h nije provedeno testiranje osoba uzimanjem uzoraka. Do danas testiranje na koronavirus provedeno je nad ukupno 808 osoba.

Pod aktivnim nadzorom/mjerom samoizolacije su 34 osobe. Policijski službenici PU ličko-senjske obavili su provjere poštivanja izrečenih mjera samoizolacije "COVID 19" kojom prilikom nisu utvrđena kršenja/nepoštivanja izrečenih mjera.

10:26 - Na području Virovitičko-podravske županije nema novozaraženih osoba od koronavirusa. U posljednja 24 sata uzeti su uzorci 18 osoba.

10:20 - Sedam je novih slučajeva zaraze u Istarskoj županiji.

"Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 127 uzoraka briseva na COVID-19, od kojih je 7 pozitivnih, što je smanjenje u odnosu na jučerašnji dan. Od ukupnog broja pozitivnih, dvije osobe dolaze iz samoizolacije, kod 4 osobe radi se o bliskom kontaktu, dok je za jednu osobu u tijeku epidemiološka obrada.

Među novooboljelima nema stranih državljana.

Nažalost, tijekom jučerašnjeg dana, u Općoj bolnici Pula preminule su dvije COVID-19 pozitivne osobe, 1939. i 1941. godište sa značajno izraženim komorbiditetom. Jedna od osoba bila je korisnica Doma za starije i nemoćne u Umagu. U mjerama samoizolacije nalaze se 252 osobe", poručuju iz istarskog stožera.

10:04 - Drugi dan zaredom nema novooboljelih osoba na području Zadarske županije, a ozdravilo je devet pacijenata.



Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 46 uzoraka. Na COVID odjelu Opće bolnice Zadar ukupno je hospitalizirano sedam pacijenata.

9:55 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 5 novih pozitivnih osoba na COVID-19 ( 2 osobe iz Vukovara, 1 iz Starih Jankovaca, 1 iz Nuštra, 1 iz Tovarnika).

Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije iznosi 238, od kojih su 52 osobe izliječene.

Trenutno su u županiji 2 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 29 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 4159.

U samoizolaciji na području županije nalazi se 559 osoba, a tijekom proteklog vikenda utvrđeno je 10 kršenja samoizolacije.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 6 zdravstvenih radnika (1 liječnik i 5 medicinskih sestara/tehničara). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 26 radnika (8 liječnika, 15 medicinskih sestara/tehničara , 1 drugi zdravstveni radnik i 2 nezdravstvena radnika).

9:50 - U posljednja 24 sata u Primorsko-goranskoj županiji nema novozaraženih koronavirusom. Trenutno su u županiji pozitivne na koronavirus 44 osobe, dok je njih 97 ozdravilo.

VIDEO: Što se zna, a što se krivo pretpostavljalo o koronavirusu?

9:47 - Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak upitan u N1 emisiji kakve će danas biti brojke, kazao je da očekuje da će brojke biti danas vjerojatno dosta niže i da je epidemiološka slika bolja nego na početku epidemije. Kazao je kako se raspravlja na Stožeru je li mjera okupljanja gdje je granica 100 ljudi ipak preblaga.

- Iako moram reći da se na Nacionalnom stožer od samih početaka raspravlja o tome je li mjera okupljanja gdje je granica 100 ljudi ipak malo preblaga, da bi trebali to ograničiti, postrožiti. Imamo danas Stožer, danas ćemo o tome raspravljati, da ograničimo taj broj - kaže i dodaje: - Naša plesna strategija koju smo mi vodili naziva se 'hammer and the dance', tj. čekić i ples, a bit te strategije je da se prvo karantenom smanji mobilnost građana kako bi se broj oboljelih svede na minimum. Nakon toga se postepeno otvaraju gospodarske mjere, škole, itd. Zato se to zove ples. Mi smo očekivali da će brojke nakon popuštanja mjera narasti.

Ako strategiju mora usporediti s plesom onda bi to bio "tango - malo naprijed, malo nazad".

9:40 - U Požeško-slavonskoj županiji u posljednja 24 sata nema novozaraženih.

9:20 - U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nema novih slučajeva. Testirali su četiri osobe.

"Na području Bjelovarsko-bilogorske županije sedamnaesti je dan za redom da nema potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata testirane su na koronavirus 4 osobe i svi nalazi su negativni", stoji u objavi stožera.

8:00 - Putničkim agencijama ljeto nije donijelo više posla te se pad njihova prometa i dalje procjenjuje na oko 90 posto, s tek ponekim izuzetkom u pojedinim regijama, a s obzirom na načine putovanja i rezerviranja u koronakrizi pomaci se ne očekuju u skoro vrijeme, kaže predsjednik UHPA-e Tomislav Fain.

Komentirajući za Hinu trenutne trendove u turizmu kod putničkih agencija, Fain naglašava da se situacija u koronakrizi nije poboljšala ni s ljetom, kada njihovo poslovanje dosta ovisi o destinaciji i regiji u kojoj rade i kojim se proizvodima bave.

Tako agencije u Istri i na Kvarneru imaju nešto posla ovog ljeta, jer je tamo najviše turista, no daleko je to od lanjskog agencijskog prometa, dok u Dalmaciji, napose na dubrovačko-neretvanskom području, pa i na otocima, nemaju skoro nikakvog posla, slično kao u kontinentalnom dijelu zemlje.

Posredovanje privatnog smještaja kako-tako, s uslugama u destinaciji nikako

"Agencijama povećani dolasci turista u Hrvatsku u srpnju ne donose ništa prihoda, a ni u kolovozu ni u jesen ne očekujemo pomake, jer većina turista dolazi automobilima i u individualnoj organizaciji. U destinaciji gdje borave također ne traže izlete, transfere ni druge usluge i sadržaje koje nude agencije, tako da one odrađuju možda tek 10 posto lanjskog prometa", iznosi Fain.

Potvrđuje to time da je lani iz Zadra svaki dan isplovljavalo bar deset punih izletničkih brodova, dok je to sada oko jedan dnevno i to napola pun.

S obzirom na to čime se pojedine agencije najviše bave, za one koje rade s dalekim i europskim tržištima te grupnim turama kaže da gotovo i nemaju posla, pri čemu je jedino pozitivno da su većinom uspjele rezervacije za ovu godinu u dogovoru s klijentima prebaciti za 2021., dok su među onima koje imaju nešto malo više posla agencije koje se bave posredovanjem privatnog smještaja, posebice luksuznog, poput vila, kuća za odmor i slično.

"Privatni smještaj i ovo je ljeto popunjeniji nego druge vrste, i agencije koje s time rade to i 'osjete', pogotovo na Jadranu, iako ni to nije jednako u svim obalnim županijama. No, ni kod njih promet još nije ni na oko 50 posto lanjskog, a kod onih koje posreduju s hotelima to je tek 10 do 30 posto. Sve je to manje od ukupnog turističkog prometa, koji se u Hrvatskoj u srpnju 'podigao' i na više od 50 posto lanjskog, kada se gledaju dolasci i noćenja u sustavu eVisitor", naglašava Fain.