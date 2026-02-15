U Beču održan 33. Hrvatski bal. Oko 350 gostiju nazočilo promociji snage hrvatske kulture, identiteta i zajedništva

Tradicionalni 33. Hrvatski bal Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport (AHZ), održan je u subotu navečer, na Valentinovo u Hotelu Arcotel-Wimberger u Beču.! Otvoren je uz dojmljiv glazbeno scenski nastup 26 plesnih parova poznate bečke Plesne škole Rueff, koja ove godine obilježava 60. godišnjicu postojanja. Uvodno je otpjevana i odsvirana hrvatska himna u izvedbi glazbenog sastava Džentlmeni, a potom je intonirana i austrijska himna.

Pokrovitelji Hrvatskog bala, koji je ove godine održan u znaku sjajnog predstavljanja partnera i sponzora ovogodišnjeg bala - Brodsko-posavske županije i Županije Posavske iz Bosne i Hercegovine, bili su Središnji državni ured za Hrvate izvan RH i hrvatsko Veleposlanstvo u Austriji. Bal je okupio oko 350 Hrvata iz Beča i cijele Austrije te njihove austrijske prijatelje. Brojni gosti ove godine došli su i iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i nekih drugih zemalja u kojima također žive Hrvati. S hrvatske strane na Balu su bili hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, vojni izaslanik Republike Hrvatske u Republici Austriji, pukovnik Mario Pavlak i savjetnik u Veleposlanstvu RH u Beču Mate Bačić.

Među uglednim gostima su bili i predstavnici austrijskog Ministarstva obrane, pukovnik Sasha Paul Waleska i brigadir Nikolaus Rottenberger. Bečkoj balskoj svečanosti je nazočio i zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Dario Magdić sa svojim suradnicama Dinom Rukavina Horvatić i Moranom Erdeljom. Bal su svojim dolaskom uveličali i predstavnici Brodsko-posavske županije predvođeni županom Danijelom Marušićem, kao i predstavnici Županije Posavske iz BiH, na čelu s predsjednikom Vlade Đurom Topićem.

U Topićevom izlastanstvu je bio i Željko Nedić, ministar prostornog uređenja u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Na balu je bila i glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore (HGK) u Zagrebu Marina Rožić, te direktorica Predstavništva HGK u Austriji Daniela Reinisch. Nazočni su bili i predstavni Ličko-senjske županije, koja je lani bila partner na Hrvatskom balu, te brojnih hrvatskih udruga u Austriji, kao i naši dragi gradišćanski Hrvati. Uvodno je sve goste i uzvanike u ime organizatora ove balske svečanosti i svoje osobno ime pozdravio Zlatko Šljivić Gale, predsjednik Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i sport u Beču, koji je službeno otvorio bal. “Hrvatski bal je više od svečanog događaja - on je tradicija.

Kroz njegovu organizaciju, kao i brojne kulturne i sportske manifestacije, povezujemo iseljenu i domovinsku Hrvatsku, čuvamo naš identitet, kulturu i jezik, te gradimo mostove prijateljstva između Austrije i Hrvatske rekao je Šljivić napomenuvši: “Ovogodišnji bal ima posebnu simboliku i održava se na Valentinovo, blagdan ljubavi, zajedništva i bliskosti, vrijednosti koje naš Hrvatski bal, već desetljećima njeguje”. Šljivić je potom u ime AHZ-a i svoga tima zahvalio pokroviteljima bala,

Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH i Veleposlanstvu RH u Austriji, te brojnim institucijama i sponzorima koji već više od tri desetljeća omogućuju održavanje Hrvatskog bala u Beču, na pomoći i podršci: “Veliko hvala svima koji nam pomažu, svim sponzorima i donatorima, bez čije bi podrške ovakav događaj bio teško ostvariv”, istakao je predsjednik AHZ-a, pozvavši sve zainteresirane da se pridruže radu ove Zajednice koja u Beču uspješno djeluje više od tri desetljeća. Kako bi postala “još veća, snažnija i bolja”. Nazočnima su se prigodnim govorima obratili i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić, predsjednik Vlade Županije Posavske u BiH Đuro Topić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Dario Magdić i glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore Marina Rožić.

Ono što je svim govornicima bilo zajedničko je čestitka vodstvu Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport u Beču, posebno gospodinu Šljiviću i gospođi Vincek, na sjajnog organizaciji Hrvatskog bala koji, kako su isticali, “svjedoči o snazi hrvatske kulture, identiteta i zajedništva i važna je poveznica između iseljenih i domovinskih Hrvata”. “Hrvatski bal je postao simbol okupljanja i zajedništva izvandomovinskih i domovinskih Hrvata. Izuzetno je važno da živimo ovo hrvatsko zajedništvo koje nije počelo 90-tih godina nego je oduvijek u nama Hrvatima. Bez obzira gdje žive.

Da li je to Austrija, Njemačka, Bosna i Hercegovina ili neka druga zemlja. Važno je da hrvatska zajednica u inozemstvu osjeti da je važan dio hrvatske obitelji, da njeguje svoj jezik, kulturu i hrvatski identitet. I zato treba o njoj voditi računa i jačati ju financijski i logistički, kao što to čini Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, na čelu s državnim tajnikom Zvonkom Milasom”, rekao je u svom govoru, a potom i za Večernji list veleposlanik Glunčić istaknuvši: “Hrvatska i ova Vlada nikada vas neće zaboraviti. Hrvati izvan domovine su naše veliko bogatstvo koje ne želimo izgubiti.

Nadamo se, a već ima i naznaka, za polagan povratak naših ljudi u svoju domovinu Hrvatsku”. Glunčić je također spomenuo uskore izbore u Bosni i Hercegovini, poručivši, kako je važno da “što više Hrvata izađe na izbore, kako bi se hrvatski narod u Bosni i Hercegovini osnažio i mogao ostati na svojim ognjištima i dostojno živjeti”. Hrvatski veleposlanik je također pozdravio jačanje suradnje Hrvatske gospodarske komore s hrvatskim poduzetnicima u Austriji i njihovim austrijskim prijateljima, ustvrdivši kako kultura bez financijske potpore “teško može napredovati”. “Čast mi je biti ovdje u Beču, gradu kulture i stoljetne elegancije.

I to na Hrvatskom balu gdje ponosno i dostojanstveno čuvamo našu kulturu”, rekao je župan Slavonsko-posavske županije Danijel Matušić. Predstavivši Brodsko-posavsku županiju na čijem je čelu, što je posebno bilo važno približiti Austrijancima, Matušić je istakao da se Županija nalazi “u srcu Slavonije, na širokim i zlatnim poljima, gdje žive vrijedni i časni ljudi, gdje se rađa i umire uz zvukove tambure”. “Zapamtimo, gdje god živjeli, nosimo Hrvatsku u srcu, a našim mladim generacijama ostavimo to u nasljeđe”, poručio je župan Marušić. Za Večernji list je rekao kako čestita organizatorima Hrvatskog bala “na ovoj večeri punoj emocija”.

I kako mu je “jako drago” da su na Balu i kolege iz Županije Posavske, zajedno s predsjednikom Vlade Topićem. “Ovo je večer ljubavi, nacionalnog ponosa i zajedništva”, rekao je Marušić. Naglasio je kako je Brodsko-posavska županija “otvorena za gospodarsku i kulturnu suradnju, ali da joj je želja i nada povratak naših ljudi iz inozemstva na njihova ognjišta”. “Županija Posavska se nalazi na Sjeveru Bosne i Hercegovine. Nas i Brodsko-posavsku županiju dijeli samo rijeka Sava.

Imamo slična povijesna i geografska obilježja”, rekao je predsjednik Vlade Posavske županije Topić. Topić je napomenuo kako je Županija na čijem je čelu “mala” i da se proteže na nekih 324,6 kvadratnih kilometara i broji preko 40.000 stanovnika, od kojih su 80 posto Hrvati. “Trudimo se stvoriti uvjete dostojne za normalan život. U tome nam puno pomaže Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kojima se ovom prilikom srdačno zahvaljujemo, ali i naše iseljeništvo, naši ljudi koji žive ovdje u Beču i koji su večera s nama”, istakao je Topić.

Topić je za Večernji list rekao kako u Beču živi više od 3.000 ljudi iz Županije Posavske i da je to “veliki potencijal za suradnju”. “Snaga je u našem zajedništvu”, poručio je predsjednik Vlade Županije Posavske. Uz napomenu, kako mu je posebno drago da je u Beču i ministar prostornog uređenja u Vladi Federacije BiH Željko Nedić koji, kako je rekao, Posavljanje na višoj razini predstavlja u izvršnoj vlasti. Topić je pozvao Hrvate i njihove austrijske prijatelje da posjete Županiju Posavsku. “Hrvatski bal je manifestacija svekulturnog zajedništva. Svih nas koji živimo u Hrvatskoj, Iseljenih Hrvata koji žive u Austriji, i naših Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Važno je to predstaviti našim ljudima.

To je naš veliki kapital i potencijal, u svakom segmentu razvitka hrvatskog društva”, rekao je zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Dario Magdić. Magdić je, govoreći o Hrvatskom balu i njegovom kontinuitetu već 33 godina, naglasio kako su se Hrvati “iznimno lijepo uklopili u srednjoeuropsku balsku kulturu i tradiciju”. Za Večernjim list Magdić je posebno naglasio značaj Hrvatskog bala AHZ-a i kao kulturno-gospodarske manifestacije koja “posljednjih godina okuplja predstavnike regionalnih vlasti iz Republike Hrvatske i omogućuje im promociju u Beču”. “Gospodarstvo je najbolji zajednički jezik, most koji povezuje i hrvatsko iseljeništvo i Republiku Hrvatsku.

Zato je večeras ovdje prisutna i Hrvatska gospodarska komora, da taj most dodatno ojača”, rekla je nazočnima glavna tajnica HGK Marina Rožić. Za Večernji list Rožić je naglasila da je Hrvatski bal “potvrda uspješnog njegovanja hrvatskog identiteta i uske povezanosti s Lijepom našom”. Dodala je kako o značaju austrijskog tržišta za HGK govori i podatak da je Komora upravo u Beču prije nekoliko godina otvorila svoju Podružnicu. “Tu je mnogo hrvatskih poduzetnika od kojih očekujemo snažnije povezivanje ne samo po pitanju investicija nego i povratka naših ljudi u Hrvatsku, te zajedničkih projekata”, napomenula je glavna tajnica HGK. “Prvi sam put ovdje. Hrvatski je bal nadišao sva moja očekivanja.

Doživjeti uživo zajedništvo iseljene i domovinske Hrvatske, događaj je koji se pamti. Raduje me da se hrvatska tradicija i običaji na ovaj način njeguju i izvan Hrvatske”, rekla nam je Morana Erdelja, nova djelatnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH. “Hrvatski bal spaja kulturu, diplomaciju i gospodarstvo, njegujući vrijednosti koje povezuju domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Bal je i dobra prilika za jačanje suradnje u području gospodarstva, turizma i razmjene znanja i iskustava. Zato mi je drago da Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport poziva i hrvatske županije kao svoje partnere i promovira ih u Beču”, rekla je za Večernji list Dina Rukavina Horvatić, također iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Organizatori Hrvatskog bala AHZ-a u Beču, predsjednica za kulturu Jadranka Vincek i predsjednik Zajednice Zlatko Šljivić rekli su za Večernji list da su “više nego zadovoljni gostima i odazivom na bal, ugodnom atmosferom i velikim zanimanjem za ples”. “Ono što nam je najvažnije je da su ljudi jako zadovoljni. Dobili smo pohvale sa svih strana. Došlo je oko 350 ljudi. Ovo je moj 18. bal i 20. jubilarna godišnjica kako sam u Austrijsko-hrvatskoj zajednici. Ponosna sam na to”, istaknula je Vincek. Posebno je izrazila zadovoljstvo da su “i Austrijanci prepoznali Hrvatski bal i da rado i sve češće dolaze” na ovu najvažniju godišnju kulturnu manifestaciju AHZ-a. “Ove smo godine imali i predstavnike iz austrijskog Ministarstva obrane”, ponosno je rekla predsjednica za kulturu AHZ-a. Vincek je napomenula kako se je njena ideja od prije četiri godine da Zajednica na svoj bal kao partnere počne pozivati hrvatske županije, pokazala “punim pogotkom”. “Naši prošlogodišnji partneri, Ličko-senjska županija ove su nam godine isto došli kao gosti. I pomogli oko tombole. I s Međimurskom smo županijom u kontaktu.

To sve je potvrda privlačnosti bala i da nešto dobro radimo”, rekla je predsjednica za kulturu AHZ-a. “Pun pogodak” bio je izbor izvođača za glazbeno-zabavni dio programa. “Uz glavne zabavljače, grupu Džentlmen iz Hrvatske, te Panonika Band, goste je zabavljala i DJane CounTessa do ranih jutarnjih sati. Dakle, imali smo za svakoga ponešto”, rekao nam je Šljivić. “Ponosam sam na moj tim, na sponzore, članove Zajednice i sve one koji su nam aktivno pomogli u organizaciji Hrvatskog bala i bogate tombole. Hvala im!”, naglasio je Šljivić, predsjednik AHZ-a u Beču. I Vincek i Šljivić rekli su za Večernji list da imaju u planu da za partnere za sljedeći, 34. Hrvatski bal u Beč 2027. godine pozovu Splitsko-dalmatinsku županiju i još jednu Hercegbosansku županiju.

Koja će to biti stvar je dogovora. Naravno, opet uz novitete. Kroz program 33. Hrvatskog bala AHZ-a u Beču dvojezično su, na njemačkom i hrvatskom jeziku, vodili Amanda Turkalj, glavna tajnica AHZ-a, te poznati TV voditelj iz Hrvatske Branko Uvodić, koji je već postao zaštitni znak ovog bala. Uvodić je pročitao jednu prekrasnu pjesmu o Hrvatskoj, koja je izazvala oduševljenje nazočne publike. Sjajna atmosfera , zanimljivi i šarolik program, uključujući izuzetno zanimljivu modnu reviju, kao i bogata tombola, te pun plesni podij do sitnih jutarnjih sati, najbolja su potvrda uživanja posjetitelja ove balske svečanosti koja, iz godine u godinu, marljivim radom i upornošću čelništva AHZ-a, privlači sve više Hrvata i njihovih austrijskih prijatelja. Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i sport osnovana 1990. godine u Beču, koordinira s oko 15-tak hrvatskih udruga, klubova i društva.