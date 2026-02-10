Ovo vrijedi i zimi za sve vozače u Austriji: Čisto vozilo ili kazna

Zbog snijega, bljuzgavice, soli na cestama i prljavštine, mnogi vozači trenutno voze s registarskim tablicama koje su ponekad izrazito prljave. I s djelomično očišćenim staklima i jedva vidljivim svjetlima. Sve to može imati pravne posljedice za vozače, upozorava Austrijski auto-moto klub (ÖAMTC) i poziva sve vozače automobila u Austriji da i zimi paze na čistoću svoga vozila.

U protivnom, kako navodi ÖAMTC, vozačima prijete novčane kazne. Od 20 pa sve do 10.000 eura. To vrijedi za sve vozače u Austriji, i domaće i strane. Dakle, skupo vas može stajati u ovoj alpskoj zemlji, ako važni dijelovi motornog vozila kojim upravljate nisu vidljivi zbog prljavštine ili snijega. "Prljave registarske oznake predstavljaju upravni prekršaj", rekao je Walter Feichtner iz austrijskog Državnog odjela za promet napomenuvši: "To može rezultirati kažnjavanjem vozača na licu mjesta od nadležnog organa vlasti - u ovom slučaju govorimo o kazni od 20 eura na više".

U slučaju da vozač ne plati i protiv njega bude pokrenut prekršajni postupak, kazna može biti i znatno veća - ponekad i do 10.000 eura. "Ali to također ovisi i o stupnju prljavštine vozila, te težini prekršaja", istakao je Feichtner objasnivši o čemu je riječ. "Pogotovo u slučajevima prekoračenja brzine na austrijskim cestama, za policiju je bitno da su registarske oznake jasno vidljive. A, naravno u slučaju prometne nesreće, vozač se često može identificirati samo putem registarskih tablica", dodao je prometni stručnjak. Uz opasku da i stop svjetla i pokazivači smjera moraju biti čisti od prljavštine i soli za cestu. Feichtner je također preporučio vozačima da "provjere registarske tablice svoga vozila i svjetla prije ulaska u automobil". A na duljim putovanjima je rekao, kako "ne škodi tijekom pauze na odmorištu obrisati registarske tablice".

Što zapravo znači maksimalna kazna od 10.000 eura, stručnjak za motorna vozila ÖAMTC-a Steffan Kerbl je za list "Heute" rekao: "Prekršaji mogu rezultirati visokim kaznama. Iznos kazne ovisi o broju i težini prekršaja". List u nastavku navodi i "ono što mnogi ne znaju": Naime, da Zakon o motornim vozilima ne pravi razliku između različitih prekršaja. To znači da postoji maksimalna kazna od 10.000 eura, ali naravno, to se ne odnosi na svaki pojedinačni prekršaj. Dakle, ova maksimalna kazna pokriva sve, od izrade vozila koje nije u skladu s prometnim propisima pa sve do nečitljive registarske tablice ili izgrebanog pokazivača smjera. "Unutar ovog maksimalnog raspona kazni od 10.000 eura, vlasti imaju diskrecijsko pravo izreći odgovarajuću kaznu", stoji u ÖAMTC-ovom pojašnjenju. Uz napomenu, kako pritom vlasti ne procjenjuju samo činjenice aktualnog slučaja nego uzimaju u obzir i sve prethodne prometne prekršaje i kazne navedenog vozača. "Naravno, kazna od 10.000 eura nije proporcionalna s prljavom registarskom tablicom, ali istovremeno se može izdati više kazni", stoji u izjavi, objavljenoj u "Heuteu".

"Ako vas zaustave, a niste ostrugali led s dva prozora na automobilu, svjetla su oštećena i na krovu je velika količina snijega, to bi lako moglo koštati 1.500 eura. Na vlastima je da odrede koja je kazna primjerena", poručuju iz ÖAMTC-a. Uz objašnjenje da "ove kazne imaju, s jedne strane, poseban preventivni učinak kako bi se osiguralo da osobe ne ponove istu grešku, a s druge strane, opći preventivni učinak kako bi se široj javnosti signaliziralo da se ovaj prekršaj svakome može dogoditi". Prema saznanjima stručnjaka ÖAMTC-a, do sada nisu poznati slučajevi izricanja kazni zbog prljavih svjetla. Kazne za prljavštinu na važnim vanjskim dijelovima automobila obično su troznamenkaste, i kreću se u rasponu "od 100 do 200 eura", prenosi "Heute". Vezano uz visoke kazne do 10.000 eura, pravnik ÖAMTC-a Gornje Austrije Stefan Dahedl je rekao kako su "teoretski moguće kazne do 10.000 eura", no da se primjenjuju samo u izuzetno teškim slučajevima, kada je istovremeno učinjeno više teških prekršaja.

Dakle, i tijekom hladne, zimske sezone, izuzetno je važno u Austriji voditi računa o vanjskoj čistoći automobila, ako ne želite da vas udare po džepu, pišu domaći mediji. "Prema važećem austrijskom Zakonu o motornim vozilima, registarske oznake i sva svjetla moraju uvijek biti čista i bez snijega. Isto tako je propisano da vozač mora obavezno imati nesmetan pogled kroz sva stakla i retrovizore - samo, maleni vidni prozorčić, nije dovoljan", naglasio je Steffan Kerbl. Kerbl je također napomenuo da automobil zimi treba redovito prati, ne samo iz pravnih razloga odnosno prijetećih kazni nego i zbog očuvanja njegove vrijednosti: "Sol na cesti i prljavština mogu trajno oštetiti vozilo. Dođe li do šteta na laku ili do hrđanja, to za automobil znači znatan gubitak na vrijednosti".

Stručnjak ÖAMTC-a je također vozače upozorio na što sve, posebno zimi, moraju paziti pri pranju automobila. Pri temperaturama ispod nule, u svakom slučaju auto moraju prati u zatvorenim praonicama automobila, jer tamošnja toplina sprječava da se ostaci vode u vratima ili na prtljažniku zalede. Zatim bravice i gume na vratima trebaju premazati specijalnim sredstvima, grubu prljavštinu prvo otkloniti visokotlačnim uređajem ili odabrati program pranja s pretpranjem. Preporuča se i barem svaki drugi put pranje ispod automobila. I pri pokretanju automobila prvo lagano stisnuti kočnicu, kako bi uklonili ostaci vode, da po izlasku iz praonice, na temperature ispod nule, ne dođe do zaleđivanja. Dakle, oprez, ako putujete u - ili kroz Austriju!