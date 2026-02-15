Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MINISTAR GOSPODARSTVA

Šušnjar o Dabri: 'Trebamo se baviti budućnošću, a ne prošlošću'

Zagreb: Ministar Ante Šušnjar obratio se medijima
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Robert Koren/Hina
15.02.2026.
u 20:43

"Naručivati za nekoga pjesme i veličati nešto nema potrebe, jer ti ljudi su politička prošlost Hrvatske. Ulaskom Domovinskog pokreta u vlast, ja znam da bi nekolicina htjela vratiti stranicu unazad, vratiti te ljude za stol, međutim trebamo se baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću", poručio je Šušnjar

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u nedjelju da nije vidio videosnimku na kojoj njegov stranački kolega, saborski zastupnik DP-a, Josip Dabro pjevajući jednu pjesmu aludira na Antu Pavelića, no poručio je da se trebamo baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću. Mislim da se mi trebamo baviti bitnijim temama, okrenuti se pravim stvarima, i baviti se onime što donosi prosperitet i budućnost Republici Hrvatskoj, rekao je Šušnjar u razgovoru u Dnevniku HRT-a.

"Naručivati za nekoga pjesme i veličati nešto nema potrebe, jer ti ljudi su politička prošlost Hrvatske. Ulaskom Domovinskog pokreta u vlast, ja znam da bi nekolicina htjela vratiti stranicu unazad, vratiti te ljude za stol, međutim trebamo se baviti prosperitetom i budućnošću, a ne prošlošću", poručio je Šušnjar.  Na pitanje treba li Dabro politički odgovarati zbog najnovije videosnimke, Šušnjar je rekao da ju nije vidio te da to trenutno ne može komentirati.

Na facebooku je danas objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”. Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske. Uz to, Dabro dodaje i "samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Dabro je bio ministar poljoprivrede u Vladi premijera Andreja Plenkovića, no podnio je ostavku nakon što je javno objavljena videosnimka na kojoj u vožnji automobilom puca iz pištolja kroz prozor kao suvozač, a potom i videosnimka na kojoj daje sinu da koristi automatsko oružje. Zbog toga je protiv njega podignuta i optužnica za povredu prava djeteta, kao i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

Pobuna u Bibinju zbog velikog Čermakovog ulaganja, najavljuje se i veliki prosvjed, bili smo tamo!
Ključne riječi
Ante Šušnjar Josip Dabro Domovinski pokret

Komentara 1

Pogledaj Sve
FR
frane19
20:56 15.02.2026.

Svatko ima pravo pjevati što hoće.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!