U Bečkoj državnoj operi održan 68. Operni bal. Ove godine u znaku Broadwaya, holivudskog glamura, raskoši i suza

Bal svih balova ili kako ga još u Austriji zovu “Bal Republike”, čiji je pokrovitelj austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen, okupio je u četvrtak navečer u Bečkoj državnoj operi, po 68. put, austrijski državni vrh, uglednike iz politike, gospodarstva, kulture, sporta i šou biznisa te njihove brojne inozemne goste iz cijeloga svijeta. Jednom riječju sve koji svojim imenom, titulom i položajem nešto znače. I to uz posebne sigurnosne mjere i nazočnost više od 400 policajaca i specijalaca u - i ispred Operom. Uoči otvaranja bala, predsjednik Van der Bellen je rekao kako je Bal, na koji su došli gosti iz cijeloga svijeta, potvrda da “možemo biti ponosni na ovaj osjećaj zajedništva u Austriji”. “Još uvijek živimo u vrlo turbulentnim vremenima, ali uvijek podsjećam sve: Europska unija ima 450 milijuna stanovnika, a zajedno s Velikom Britanijom čak 500 milijuna.

To je više nego SAD i Rusija zajedno. Ako se držimo zajedno u Europi, nitko nam ne može diktirati kako živimo”, poručio je Van der Bellen. Austrijsku političku elitu, uz Van der Bellena, predstavljao je i potkancelar i čelnik socijaldemokrata (SPÖ) Andreas Babler, državni tajnik za digitalizaciju, narodnjak (ÖVP) Alexander Pröll u zamjeni za u Bruxellesu odsutnog konzervativnog kancelara i čelnika ÖVP-a Christiana Stockera, čija je gošća na balu bila njemačka ministrica za istraživanje Dorothee Bär (CDU). Na bečkoj balskoj svečanosti, koja je vrhunac karnevalske sezone bila je i šefica austrijske diplomacije i čelnica Neosa Beate Meinl-Reisinger koja je, uz svoju albansku kolegicu Elisu Spiropali ugostila i filipinsku ministricu vanjskih poslova Mariu Theresu Parreno Lazaro. Uz Meinl-Reisinger na Opernballu su bili i austrijski ministar za inovacije, mobilnost i infrastrukturu Peter Hanke (SPÖ), po prvi put i državna tajnica za turizam Elisabeth Zehetner (ÖVP), bečki gradonačelnik (SPÖ) Michael Ludwig, pokrajinski poglavare Gornje Austrije Thomas Stelzer (ÖVP).....

Balska svečanost svečano je otvorena fanfarama, austrijskom i europskom himnom te mimohodom i plesom 144 mladih debitantskih parova iz Austrije i inozemstva. Uz zvukove poloneze Carla Michaela Ziehrera (“Fächer Polonaise”), koreografiju poznate plesne škole “Santer” iz Gornje Austrije, te dojmljivu izvedbu Orkestra Bečke državne opere. U nastavku je uslijedio veličanstveni baletno-glazbeni spektakl. U impresivnim zlatnim i srebrnim kostima Giorgia Armanija, po koreografiji Jessice Lang i pod glazbenim vodstvom Pabla Heras Casada, prvaci Baletnog ansambla Bečke državne opere izveli su “Valcer na vrtuljku” iz mjuzikla “Vrtuljak” američkog skladatelja Richarda Rodgersa i mjuzikl producenta, libretista i tekstopisca Oscara Hammersteina II., dobro poznatih i Broadwayu i Hollywoodu. Bravurozno glazbeno otvaranje nazočnoj publici i pripadnicima svjetskog jet-seta ponudile su i popularne međunarodne operne zvijezde, južnoafrička sopranistica Pretty Yende i francuski tenor Benjamin Bernheim, koje je publika nagradila frenetičnim aplauzom.

Na programu su, pod dirigentskom palicom Pabla Herasa-Casade bili: Valcer br. 2 iz Svite za Varijete - Orkestar Dimitrija Šostakovića, “Tonight” i “Maria” iz legendarnog mjuzikla “West Side Story” Leonarda Bernsteina, Art is calling for me iz “The Enchantress” Victoria Herberta, te Brindisi (Libiamo ne’lieti calici) iz opere Giuseppe Verdija La traviata. Na kraju umjetničkog djela programa debitantski plesni parovi otplesali su pod vodstvom plesne škole “Santer”, koju vode braća Maria Angelini i Christoph Santer jednu od Straußovovih polki i potom, uz burno odobravanje publike, diljem svijeta poznati valcer “Na lijepom plavom Dunavu”, op. 314 od Johanna Straußa sina. To je, uz tradicionalni poklič “Sve je valcer”, bio ujedno i poziv svima nazočnima da je Bal otvoren - i da dođe na plesni podij. Ovogodišnji Opernball održan je u znaku Broadway tema. Za dodatno blještavilo i holivudski glamur pobrinule su se i dvije prominentne američke filmske zvijezde: Fran Drescher (68), zvijezda filma “Dadilja” i Sharon Stone (67). Ali i brojne druge međunarodne glazbene, filmske i plesne zvijezde, manekenke i ostale poznate osobe. A kada smo kod Sharon Stone, ova mega američka zvijezda, koja je bila glavna gošća Bečkog opernog bala priredila je pred TV kamerama šokantan trenutak.

Odjednom su joj tijekom davanja intervjua potekle suze i počela je plakati od sreće, jer nije očekivala da je Bečki Opernball “tako nešto lijepoga”, taj osjećaj “jedinstva i kulturnog ponosa” zemlje. Preplavljena emocijama Stone je odlučila napustiti Bal, iako službeno još nije ni počeo. Mediji su izvijestili da je Stone “iznenada doživjela napad panike i pobjegla s bala, natrag u hotel”. Ubrzo nakon kratkog oporavka u hotelu Sacher, odmah vizavi Opere, vratila se je na bal. Uz napomenu, organizatora i financijera njenog dolaska, kako je otišla popraviti šminku. Ali to nije bilo sve po čemu je Stone skrenula pozornost na sebe. Pozornost je izazvala i ležernom Valentinovom odjevnom kombinacijom: Crna dolčevita i duga zlatna suknja sa stilskim elementima inspiriranim slikama austrijskog slikarskog velikana Gustava Klimta. Glumica Fran Drescher, koja je na bal došla u pratnji svog bivšeg supruga Petera Marca Jacobsona bila je odjevena u elegantnu smoking haljinu jedne od najpoznatijih talijanskih modnih kuća Dolce & Gabbana. I dok je Stone plakala, Drescher je sijala radost i veselje oko sebe, tvrdeći da “ Beč obožava”.

Dakle, glume, glamura i elegancije, na pretek. I ove godine mnogima je na balu nedostajao preminuli građevinski tajkun Richard Lugner (91), zaštitni znak ove balske svečanosti, koji je desetljećima svake godine na glamurozni Bečki “bal balova” dovodio svjetski poznate filmske, glazbene i ostale zvijezde, za basnoslovnu svotu novaca. Tradiciju je ove godine, na nešto nižoj razini glamura, nastavila njegova kćerka Jacqueline Lugner , koja je u svoju ložu u Državnoj operi ugostila Amerikanku Fran Drescher. Međutim, glavna atrakcija večeri bila je američka filmska zvijezda Sharon Stone (67), koju je također za pozamašnu svotu novaca, mediji su uoči bala pisali o navodnih 100 tisuća eura, u svoju ložu na bečki Opernball pozvao austrijski proizvođač slastica iz Gornje Austrije Karl Guschlbauer. Poznat kao “kralj šaumrola”. Stone je na bečki Bal došla u pratnji svog sina Lairda. Među svjetski poznatim licima na balu su, između ostalih bili i talijanski pjevač Al Bano (82), nećakinje Lady Di, aristokratkinje Amelia Spencer i Eliza Spencer, glazbenik The BossHoss, Iris Law, kći britanskog glumca Judea Lawa, glumica Simone Thomalla itd. Na čelu organizacije diljem svijeta poznatog bečkog Opernballa i balske tradicije koja se priređuje u Beču, uz ratne prekide, od 1877. godine kao pokladna parada društvene elite, po četvrt put je bio direktor Bečke državne opere Bogdan Roščić.

Danas je bečki “bal balova” događaj porestiža i pokazivanja, a na njega dolaze bogati i slavni iz cijelog svijeta. To potvrđuju i cijena ulaznica. Najjeftinija stoji 410 eura, a najskuplja loža za 12 osoba gotovo basnoslovnih 26.000 eura. Ima i onih “jeftinijih” za 15.000 eura, kao i onih “premium” u blizini pozornice za 19.000 eura. U svakom slučaju cijene su ponovno više nego prošle godine. To posebno veseli organizatore koji zadovoljno trljaju ruke, jer od raskošnog bala i plesa u ritmu valcera i ove godine očekuju zaradu od preko 1,1 milijun eura. Bal je imao i humanitarni karakter. Od svake ulaznice 35 eura, i nešto od konzumacije jela i pića na Balu, izdvojeno je u korist akcije pomoći “Austrija za Austriju”. Na balu je ove godine bilo oko 5500 posjetitelja, a ulaznice su bile već davno rasprodane. I to unatoč “paprenim” cijenama i basnoslovnim iznosima. Što, kako pišu neki domaći mediji, u teškim vremenima u kojima se nalazimo, također dosta toga govori. Dosta govore i cijene na “Balu Republike”.

Par hrenovki je ove godine koštao 18 eura ( 2 eura više nego lani), gulaš juha 18 eura, mineralna voda (3,3 dcl) 9,90 eura, malo pivo (3,3 dcl) čak 15,50 eura, Coca Cola (3,3 dcl) 12,50 eura, mala čašica pjenušca ( 1 decilitar) 21 euro, a 1 dcl šampanjca 39 eura …… Pa, tko voli, nek izvoli! Nedaleko Opere, ali i na drugim mjestima u Beču, kao antipod balu u bečkoj Državnoj operi, okupili su se provjednici. Jedni su prosvjedovali protiv “bogatih i moćnih”, a drugi, riječ je Komunističkoj mladeži Austrije (KJÖ) protiv politike Vlade i ponovnog naoružavanja neutrale Austrije. “Bogati plešu - mi prosvjedujemo protiv nepravedne podjele”, “Želimo luksuz za sve!” bile su neke od protesnih poruka s jednog, od nekoliko policiji prijavljena prosvjeda, protiv “bogatih i moćnih”, organiziranog nedaleko Bečke državne opere. Prosvjedi su navodno prošli bez incidenata, javili su kasno navečer austrijski mediji. Dakle, osim crvenog tepiha, vrhunskih glazbeno-plesnih izvedbi, raskoša, suza i holivudskog glamura, ovogodišnji 68. bečki Opernball obilježile su i prosvjedi te više stotina policajaca koji su svo vrijeme brinuli o redu i miru u središtu austrijskog glavnog grada.