HDZ o Dabrinom pjevanju: 'Vraćanje Hrvatske u prošlost, na partizane i ustaše, može samo poticati sukobe'

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića izazvala je u nedjelju reakcije saborskih zastupnika oporbe, ali i vladajućih, pa je Dario Hrebak (HSLS) poručio "dosta" ustašovanja, najavivši mogući izlaska iz koalicije.

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić poručio je na društvenoj mreži X da se suvremena Hrvatska ne može temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji.

"Ona se temelji na nacionalnom zajedništvu i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom ratu - kako to jasno piše u Ustavu. Osuda zločina svih totalitarnih režima i poštovanje svih žrtava europska je i opće civilizacijska vrijednost", naglasio je.

Vraćanje Hrvatske u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše, poručio je Katičić, može samo poticati sukobe i produbljivati podjele. Uz HDZ u vladajućoj većini su i DP i HSLS, a Predsjednik HSLS-a Hrebak na facebooku je nakon objave Dabrinog pjevanja među inim poručio - "E sad bi bilo dosta", na što je Dabro na istoj društvenoj mreži, uz ostalo, napisao da će "na svom šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima" pjevati što mu se pjeva, "pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a 'liberali' neka pate".

Hrebak je u izjavi Večernjem listu nakon toga rekao kako je točno da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati što hoće, ali da i "mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati".

Poručio je pritom, navodi Večernji list, da će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te da će sazvati Predsjedništvo stranke koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima. "Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", prenio je Večernji Hrebakovu izjavu.

Dabro pjevao na pokladnom jahanju

Na facebooku je danas objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”.

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske. Uz to, Dabro dodaje i "samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Dabro je bio ministar poljoprivrede u Vladi premijera Andreja Plenkovića, no podnio je ostavku nakon što je javno objavljena videosnimka na kojoj u vožnji automobilom puca iz pištolja kroz prozor kao suvozač, a potom i videosnimka na kojoj daje sinu da koristi automatsko oružje. Zbog toga je protiv njega podignuta i optužnica za povredu prava djeteta, kao i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

Raukar-Gamulin: Nije problem samo Dabro

O novoj Dabrinoj videosnimci na facebooku se oglasila saborska zastupnica Možemo! Urša Raukar-Gamulin, ocijenivši sramotnim da "Plenkovićevu vladajuću koaliciju" čine ljudi koji slave poglavnika genocidnog ustaškog režima. "Nije problem samo Dabro, problem je cijeli DP, ali i brojni HDZ-ovi dužnosnici, pa i ministri, koji ustaše nazivaju hrvatskom vojskom i viču 'Za dom spremni'", dodala je zastupnica.

Saborska zastupnica Dalija Orešković (DOSIP) također se na facebooku osvrnula na slučaj te ustvrdila da Dabro "danas nije ništa manje pametan, niti je danas veći ustaša nego što je bio kroz protekle dvije godine". "Andrej Plenković je taj koji je, da bi opstao na vlasti, politiku i retoriku starog HDZ-a preobukao u ikonografiju i poklič Ante Pavelića, a Dario Hrebak je na to pristao", ustvrdila je Orešković.