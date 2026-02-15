'Kina je protiv SAD-ove zloporabe carina i povratka na 'zakon džungle' u svijetu'

U trenutku rastućih globalnih napetosti o ključnim pitanjima međunarodne politike i suradnje razgovarali smo s veleposlanikom Narodne Republike Kine u Hrvatskoj Qi Qianjinom . Kina kontinuirano poziva na poštivanje međunarodnog prava i suvereniteta, ističući zabrinutost zbog otmice venezuelanskog predsjednika Madura i prijetnji napadom na Iran. Veleposlanik komentira ulogu Kine na Bliskom istoku, stavu prema Tajvanu, kinesko-američkim odnosima te globalnim lancima opskrbe. Govori i o suradnji s Hrvatskom, od infrastrukture i energetike do znanosti, obrazovanja i kulturne razmjene, naglašavajući strateško partnerstvo i buduće planove za zajednički razvoj u okviru inicijative "Pojas i put" i mehanizma suradnje Kine i zemalja srednje i istočne Europe.