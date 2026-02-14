Bečanin dobio kaznu za parkiranje iz Hrvatske dvije godine nakon ljetovanja, mora platiti čak 245 eura

Jedan Bečanin bio je prilično iznenađen kada mu je na kućnu adresu stigla kazna za parking, i to dvije godine nakon ljetovanja. Iako je brončana boja od sunca već izblijedjela, a sjećanja na odmor polako iščezla, hrvatski sustav naplate parkinga ništa ne zaboravlja. Muškarac je primio zahtjev za plaćanje od slovenskog odvjetničkog ureda zbog navodnog prekršaja pri parkiranju u Umagu. Za prekršaj je morao platiti gotovo 245 eura. O slučaju je prvi izvijestio austrijski list "Heute".

U dopisu je stajalo da je muškarac 9. srpnja 2024. u 12:45 sati u Umagu parkirao vozilo bez važeće parkirne karte. "Na licu mjesta moglo se platiti samo karticom, a ja sam kod sebe imao samo gotovinu", izjavio je kažnjeni turist za "Heute". Austrijanac je na kraju platio traženi iznos kako bi izbjegao daljnje probleme. Od 2010. godine postoji EU-sporazum koji omogućuje naplatu novčanih kazni preko granica članica. Budući da je Hrvatska članica EU-a, njezine kazne legalno se mogu naplatiti i u Austriji, kao i u Njemačkoj.

Prema pisanju ADAC-a, hrvatske tvrtke za nadzor parkinga često angažiraju odvjetničke urede ili agencije za naplatu potraživanja. Osim same cijene parkinga, dodatno zaračunavaju: visoke odvjetničke troškove, troškove utvrđivanja vlasnika vozila i troškove prijevoda na njemački jezik, piše Fenix. Ti dodatni troškovi često nadmašuju samu cijenu parkiranja, pa ukupni iznos može narasti i do 500 eura. Mnogi se nadaju da bi kazna mogla otići u zastaru, ali prema informacijama ADAC-a, kazne za parking iz Hrvatske zastarijevaju tek nakon pet godina. Svi koji žele provjeriti je li zahtjev opravdan mogu koristiti besplatni ADAC-ov sustav za provjeru potraživanja (Forderungs-Checker).