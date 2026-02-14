Naši Portali
SUSTAV NE PRAŠTA

Bečanin dobio kaznu za parkiranje iz Hrvatske dvije godine nakon ljetovanja, mora platiti čak 245 eura

VL
Autor
Večernji.hr
14.02.2026.
u 22:43

Prema pisanju ADAC-a, hrvatske tvrtke za nadzor parkinga često angažiraju odvjetničke urede ili agencije za naplatu potraživanja, što dovodi do dodatnih troškova pa tako ukupni iznos kazne može narasti i do 500 eura

Jedan Bečanin bio je prilično iznenađen kada mu je na kućnu adresu stigla kazna za parking, i to dvije godine nakon ljetovanja. Iako je brončana boja od sunca već izblijedjela, a sjećanja na odmor polako iščezla, hrvatski sustav naplate parkinga ništa ne zaboravlja. Muškarac je primio zahtjev za plaćanje od slovenskog odvjetničkog ureda zbog navodnog prekršaja pri parkiranju u Umagu. Za prekršaj je morao platiti gotovo 245 eura. O slučaju je prvi izvijestio austrijski list "Heute".

U dopisu je stajalo da je muškarac 9. srpnja 2024. u 12:45 sati u Umagu parkirao vozilo bez važeće parkirne karte. "Na licu mjesta moglo se platiti samo karticom, a ja sam kod sebe imao samo gotovinu", izjavio je kažnjeni turist za "Heute". Austrijanac je na kraju platio traženi iznos kako bi izbjegao daljnje probleme. Od 2010. godine postoji EU-sporazum koji omogućuje naplatu novčanih kazni preko granica članica. Budući da je Hrvatska članica EU-a, njezine kazne legalno se mogu naplatiti i u Austriji, kao i u Njemačkoj.

Prema pisanju ADAC-a, hrvatske tvrtke za nadzor parkinga često angažiraju odvjetničke urede ili agencije za naplatu potraživanja. Osim same cijene parkinga, dodatno zaračunavaju: visoke odvjetničke troškove, troškove utvrđivanja vlasnika vozila i troškove prijevoda na njemački jezik, piše Fenix. Ti dodatni troškovi često nadmašuju samu cijenu parkiranja, pa ukupni iznos može narasti i do 500 eura. Mnogi se nadaju da bi kazna mogla otići u zastaru, ali prema informacijama ADAC-a, kazne za parking iz Hrvatske zastarijevaju tek nakon pet godina. Svi koji žele provjeriti je li zahtjev opravdan mogu koristiti besplatni ADAC-ov sustav za provjeru potraživanja (Forderungs-Checker).

Ključne riječi
kazna za parkiranje Austrija Kazna

