HDZ raste jedino na štetu desnice: Može li stranka doista do izbora lagodno održati anketni boom stečen dočekom rukometaša

Da nije bilo naglih odlazaka ministara, pozornost javnosti u posljednjih bi se nekoliko dana gotovo u potpunosti vrtjela oko rezultata najnovijeg CRO Demoskopa. Anketa je pokazala nagli skok rejtinga HDZ-a nakon što se Vlada primila organizacije dočeka brončanih rukometaša s Markom Perkovićem Thompsonom. Automatski su uslijedile laude o Andreju Plenkoviću kao političkom velemajstoru koji je jednim potezom matirao desnicu, a ljevicu primorao na igru na HDZ-ovu terenu. Na kojem će, računa se, njegova stranka lako proširiti raniju biračku bazu i zaštititi se od potencijalnog prodora dviju najvećih stranaka oporbene ljevice, koje su definitivno odlučile na iduće parlamentarne izbore izići zajedno. No može li HDZ doista do izbora, koji bi se, ne bude li većih iznenađenja, trebali dogoditi tek 2028. godine, lagodno održati ovaj anketni boom? Prije svega, treba primijetiti kako je riječ o jednoj u nizu mjesečnih anketa zaredom koje pokazuju kako je već puki zbroj rejtinga SDP-a i Možemo trenutačno solidno veći od postotaka koje ostvaruje HDZ i da najvećoj stranci tu ne mogu pomoći ni sitne brojke koje ostvaruju njihovi koalicijski partneri. Aktualni rast HDZ je ostvario gotovo isključivo na štetu desnice, kako one na vlasti tako i one u oporbi, a njegovi partneri na centru u anketama su istodobno potpuno nevidljivi, što mu, ako se ovako nastavi, debelo sužava prostor za poslijeizbornu kombinatoriku.