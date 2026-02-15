Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zbog Dabre se trese koalicija

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
sjajno!
Jennifer Lopez nekad i sad: Evo kako se zanosna pjevačica i glumica mijenjala tijekom godina
ZABORAVLJENI LJUBIMCI
Da ti srce pukne: Ovo je 12 čistokrvnih pasmina pasa koje vlasnici najčešće napuštaju
Što danas najčešće gledamo
Svi koji su se priključili koaliciji priključili su se iz osobnih uskih interesa , i nebi je napustili , taman da HDZ to i traži od njih. Osim toga kad bi i došlo do prijevremenih izbora , oni koji ih zazivaju jako loše bi prošli na biralištima. Zato nemojte pričati prazne priče i vjerovati nekakvom Hrebaku.