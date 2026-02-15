Naši Portali
KOMENTIRALA SUKOB DABRE I HREBAKA

Dalija Orešković: 'Nadam se da će Hrebak ovog puta svoje othrebati do kraja'

Zagreb: Dalija Orešković
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
15.02.2026.
u 19:25

"Ne govorim ovdje o fašniku, već o parlamentarnoj većini, a potom i o većini u društvu, te o javnoj prepirci između Daria Hrebaka i Jospa Dabre..."

Dalijia Orešković, saborska zastupnica oglasila se na Facebook status o aktualnoj svađi između Hrebaka i Josipa Dabre i Daria Hrebaka. Zbog snimke na kojoj Josip Dabro, pjeva ustaške budnice, u pitanje je dovedena vladajuća koalicija. Dario Hrebak je naglasio da liberali neće sudjelovati u koaliciji gdje ima mjesta ustaštvu. Status prenosimo u cijelosti:

Ne govorim ovdje o fašniku, već o parlamentarnoj većini, a potom i o većini u društvu, te o javnoj prepirci između Daria Hrebaka i Jospa Dabre. Josip Dabro je zapjevao da je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, na što je Dario Hrebak poručio da mu je sada stvarno dosta. U iščekivanju koliko daleko će ovoga puta otići Hrebakovo hrebanje, javno postavljam pitanje, kada fašnik završi i skinu se maske, po čemu je realnost naše političke situacije drugačija od ove dvije karnevalske slike?

Josip Dabro danas nije ništa manje pametan, niti je danas veći ustaša nego što je to bio kroz protekle dvije godine. Andrej Plenković je taj koji je, da bi opstao na vlasti s Joipom Dabrom i ostalim proustašama u vladajućoj većini, polititiku i retoriku starog HDZ-a preobukao u ikonografiju i poklič Ante Pavelića, a Dario Hrebak je na to pristao.

Vladajuća većina, čiji je i Dario Hrebak dio, godinu dana mržnju usmjerava na histeričnu ljevicu, optužujući nas da pričamo o ustašama kojih nema. Pa ako ih doista nema, nema ni razloga da Dario Hrebak danas zbog Josipa Dabre kaže, da mu je sada stvarno, ali stvarno dosta.

Nama normalnima je dosta bilo odavno, davno prije, još od vremena kada je Andrej Plenković uveo dvostruke konotacije, još od vremena prvog Hipodromskog koncerta kojem je prethodilo pjevanje Juri Francetiću i ostalim ustašama usred Grada Zagreba, još od napada maskiranih crnokošuljaša na kulturne manifestacije nacionalnih manjina, još od vremena kada su lažni liberali svoj ostanak u proustaškoj većini opravdavali glupošću da su protiv svih zabrana.

Fašnička povorka u istom Kaštelu, imala je među maskama i lik aktualnog poglavnika Andreja Plenkovića s režimskim pjevačem ustaškog pozdrava među nogama. No nisu spaljeni oni s desne strane koji relativiziraju najmračnije i najsramotnije razdoblje naše povijesti, u kojem je Dalmacija bila prodana Italiji, i koji protuustavno ustaške insignije iz NDH vežu uz obranu Hrvatske u Domovinskom ratu. Spaljen je lik osobe koja to krititira i čitavo vrijeme na ustaštvo i fašizam ukazuje.

Ali Dario Hrebak je tek danas otkrio da ustaše ipak postoje, i da su dio njegove vladajuće većine? Ma nemojte... Nadam se da će Dario Hrebak ovoga puta svoje othrebati do kraja, i da ćemo omjer snaga među biračima lijeve i desne slike vidjeti čim prije na izvanrednim izborima.

Ključne riječi
Josip Dabro Andrej Plenković Dario Hrebak Dalija Orešković

