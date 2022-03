U Austriji kaos s maskama. Nova odluka odložena za sutra

Nova odredba austrijske vlade o povratku nekih od 5. ožujka ukinutih korona mjera, zbog eksplozije dnevnog broja novozaraženih koronavirusom u Austriji, koji se svaki dan kreće između 30 i 40.000, a bio je već i između 50 i 60.000, koja je danas trebala stupiti na snagu, zbog prepucavanja u vladajućoj koaliciji “narodnjaka” (ÖVP) i Zelenih, odgođena je za sutra.

Nova odredba predviđa povratak obveznog nošenja FFP2 maske u sve zatvorene prostore. Kako su danas javili austrijski mediji, ni nakon jučerašnjeg deset satnog noćnog usaglašavanja vladinih predstavnika, nije postignut dogovor, te je odluka o primjeni novih mjera morala biti pomaknuta za sutra.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS/PIXSELL A police car is seen as pedestrians walk along a shopping street after the Austrian government placed roughly two million people who are not fully vaccinated against the coronavirus disease (COVID-19) on lockdown, in Vienna, Austria, November 15, 2021. REUTERS/Lisi Niesner

Kamen spoticanja između koalicijskih partnera je bio može li nošenje maske u zatvorenom alternativa biti “3G” pravilo (cijepljen, prebolio, testiran), dakle može li maska zamijeniti Covid-19 “zelenu putovnicu”? Iznimka bi bila javni prijevoz i taksi, gdje bi maske i dalje bile obvezne. Rasprave su se vodile i o tome mora li poslodavac i dalje primjenjivati “3G” pravilo i provjeravati potvrde zaposlenika, ili im može jednostavno reći da moraju nositi FFP2 masku dok rade, i stvar je riješena. UZ povratak maski, nove mjere trebale bi donijeti i odluku o daljnjem skraćivanju obvezne karantene, jer u Austriji više nema tko da radi.

Više od pola milijuna Austrijanaca je u karanteni, zbog osobne zaraze koronavirusom ili kao kontaktne osobe zaraženih. Među njima je ogroman broj radno sposobnog i zaposlenog stanovništva. Bolnice više nemaju dovoljno medicinskog osoblja na raspolaganju, a danas je i poduzeće za Bečki javni prijevoz (Wiener Linien) najavilo da će podzemna željeznica, tramvaj i autobusi voziti, zbog velikog broja oboljelog osoba, s manjim brojem vozila i time u duljim vremenskim intervalima I t se događa u inače dobro organiziranom Beču, koji se sve vrijeme dobro nosi s pandemijom, jer bečki gradonačelnik Michael Ludwig ide znatno strožim putem, od onoga koji propisuje savezna vlada.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 01.03.2022., Sibenik - Svakoga dana sve je manje oboljelih od koronavirusa pa je i pritisak na punktovima testiranja puno manji a redova skoro vise pa i da nema. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kako je onda tek u ostatku Austrije, pitaju se mnogi, jer i pokrajine Donja Austrija, Gornja Austrija, Štajerska, Salzburg itd. imaju veliki broj covid oboljelih? Austrijski mediji danas pišu o pravom kaosu s maskama i mjerama. Nitko više ne zna što gdje vrijedi. Već i medicinari i ostali stručnjaci lagano gube živce, jer ih se ne sluša i prerano se ukidaju korona mjere. Virologinja Dorothee von Laer poručila je vladi kako “3G” pravilo “nema smisla”, jer vidljivo je da omikron napada sve - i cijepljene i necijepljeni.

Ona preporuča vraćanje FFP2 maske u sve zatvorene prostore uz obvezni test. Dakle “1G” pravilo. Sada je na potezu novi ministar zdravstva Johannes Rauch, koji danas u tijeku dana mora obznaniti nove mjere, kako bi u ponoć mogle stupiti na snagu i od sutra se primjenjivati.

- Mi znamo koliko je sve to kompleksno, prije svega ustavnopravno - rekla je danas novinarima nakon sastanka vlade ministrica turizma Elisabeth Köstinger, dodavši kako je ljudima već svega dosta.

Ovo posljednje izrečeno sigurno je točno. I Austrijanci su na kraju snaga, jer ih ovaj kaos s korona mjerama strašno nervira. Nitko više nema pojma gdje što vrijedi, može li ili ne smije ući u kafić, restoran, diskoteku itd. i ako uđe treba li masku ili treba potvrdama pokazati i dokazati da je zdrav. Mediji navode da vezano uz ustavnopravne odredbe, odluka koja bi danas trebala biti objavljena, vrijediti će prvotno samo 10 dana, dakle do 2. travnja, s mogućnošću daljnjeg desetodnevnog produljenja.