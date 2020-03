Drastična ograničenja u Austriji: Dva područja idu u karantenu, prekida se dio zračnog prometa

Koronavirus iz dana u dan uzima sve više maha u Austriji. Od jučer 70-tak novih slučajeva, ukupno 432. Dovoljan razlog za zabrinutost i niz drastičnih mjera kojima austrijski politički vrh zajedno s epidemiolozima nastoji suzbiti ili barem odgoditi širenje koronavirusa u populaciji.

O tome je bilo riječi i u petak na izvanrednoj konferenciji za novinare u sjedištu austrijske Vlade u Beču, na kojoj su uz saveznog kancelara Sebastiana Kurza govorili i ministar zdravlja Rudolf Anschober i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer.

Kancelar Kurz je uvodno rekao da nema mjesta panici i da se situacija stalno prati. Pozvao je sve da budu odgovorni i da od ponedjeljka smanje svoje društvene kontakte na minimum.

„Odgovornost i doprinos svakog pojedinca važan je jer utječe na usporavanje širenja koronavirusa“, napomenuo je Kurz, predstavivši potom nove, izuzetno oštre mjere i drastična ograničenja austrijske Vlade.

Kako je istaknuo, od ponedjeljka na snagu stupa nove mjere i ograničenja u tri područja:

Poslodavci se pozivaju da omoguće svojim djelatnicima, gdje god je to moguće – Teleworking, s obzirom da na snagu stupa odgoda nastave za sve učenike do Uskrsa, a vrtići i škole bit će otvoreni samo za one koji ne mogu s roditeljima ostati kod kuće.

Zatvaraju se sve trgovine, osim onih s prehrambenim proizvodima i proizvodima nužnim za život poput ljekarna, banka, pošta, trafika, benzinskih postaja i sličnih trgovina. Restorani, barovi i kavane smiju raditi samo do 15 sati poslijepodne.

Dva posebno pogođena alpska područja u austrijskoj pokrajini Tirol, Paznauntal s turističkim središtima Ischgl i Galtür kao i St. Anton am Arlberg odmah se stavljaju u karantenu, jer je broj zaraženih, kako je rekao Kurz tri puta veći nego u ostalim dijelovima Austrije.

Dodao je kako će nakon 14 dana karantene svi izolirani moći nastaviti normalan život. Svi hoteli u Tirolu, bez obzira gdje se nalaze, također se zatvaraju.

Austrija prekida i sav zračni promet s Španjolskom, Švicarskom i Francuskom, zemljama posebno pogođenim koronavirusom, a kontrole prometa slične onima s Italijom uvode se i na granicama sa Švicarskom i Lichtensteinom.

Ministar Nehammer pozvao je sve austrijske državljane, koji se nalaze u navedenim zemljama da se sukladno priopćenju austrijskog Ministarstva vanjskih poslova, odmah vrate u zemlju „dok je to još moguće“.

Stranim turistima koji se nalaze u dijelovima Tirola u karanteni poručio je da se mogu vratiti u svoju zemlju, uz prethodno evidentiranje, kako bi nadležni austrijski organi mogli poslati u njihove zemlje porijekla podatke otkuda dolaze, a sve ciljem sprečavanja širenja zaraze.

„Svjesni smo da su ove mjere izuzetno restriktivne i da podrazumijevaju značajna ograničenja svakodnevnih aktivnosti, ali nužne su kako bi uspjeli usporili širenje virusa“, rekao je kancelar Kurz.

Za subotu je najavio novi paket mjera pomoći poslodavcima i tvrtkama, pogođenim situacijom s koronavirusom, kako bi se sačuvala radna mjesta.

Ministar zdravlja Anschober je rekao da je posljednjih dana zabilježen u Austriji dnevni prosječni porast zaraženih od oko 40 posto, dodavši kako je ista situacija i u Europi i svijetu.

„Ništa nije važnije od ljudskog zdravlja. Upotrijebit ćemo sva raspoloživa politička i demokratska sredstva da se Italija ne ponovi“, istakao je Anschober poručivši:

„Narednih mjeseci naš će se život značajno promijeniti, ali to je neophodno kako bi spriječili razvoj događaja kao u susjednoj Italiji“.

Posebno je naglasio da je zajednička odgovornost svih građana da doprinesu zaštiti posebno ugroženih društvenih skupina ljudi kao što su osobe starije od 70 godina i osobe s teškim kroničnim bolestima kao što u srčani bolesnici, dijabetičari, oboljeli od karcinoma itd.

