Detektirana jedna nova osoba zaražena koronavirusom

Nacionalni stožer civilne zaštite obratio se danas u 16:00 javnosti i iznio najnovije službene informacije o situaciji oko koronavirusa. Prema zadnjim dostupnim podacima u Hrvatskoj je potvrđen 32 slučaj zaraze koronavirusom, a zbog porasta broja novih slučajeva Krizni stožer odlučio se i na nove mjere.

- Nemamo znatno povećanje. Detektiran je jedan dodatni bolesnik - kazao je ministar Vili Beroš. Istaknuo je kako je riječ o osobi koja je u obiteljskom srodstvu s osobom kod koje je detektiran ranije koronavirus.

Dr. Alemka Markotić istaknula je kako su osobe zaraženi koronavirusom dobrog zdravstvenog stanja.

Na konferenciji je rečeno kako je među zaraženima i vojnik, te da se provode potrebni izvidi.

- Imamo jednog pripadnika koji je zaražen, rekao je predstavnik HV-a.

- Gospodin se javio nama sa simptomima. Kod njega je potvrđen virus - kazala je doktorica Markotić vezano za slučaj čovjeka koji je zaražen koronavirusom otišao s djetetom u Klaićevu bolnicu. Rečeno je kako će policija za taj slučaj napraviti izvide, no zbog zdravstvenog stanja izvidi nisu provedeni do kraja.

Ministar Beroš kazao je kako će dati preporuke za rad noćnih klubova u ovoj situaciji.

- Rad noćnih klubova prema zakonu nije javno okupljanje. Zato izdajemo preporuku koja će naznačiti da rad nije u skladu s našim preporukama te da odgode, rekao je Beroš koji je kazao kako su dobili dopis od Crvenog križa za pomoć, međutim o tome će se vidjeti ovisno o situaciji.

- Ljudi rade vrijedno i iza ponoći. Od 150 uzoraka imali smo 3 uzoraka koji nisu bili testirani i koji su stigli tijekom noći - kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Vezano za broj uzoraka, kazala je kako se neće ići u širenje sve dok za to neće biti potreba za time.

- Još uvijek se sve stiže testirati u vrlo kratkom roku kojeg se ne bi postidjela niti jedna suvremena zemlja. Svjesni smo da će biti veći priljev, od idućeg tjedna će biti u Zagrebu još dva punkta, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i na zavodu Dr. Andrija Štampar - rekla je Markotić.

- Za sve one hrvatske i strane državljane, ako sumnjate, nazovite epidemiologe i s njima dogovoriti daljnje postupanje. To znači da će epidemiolozi u odjelima u kolima hitne pomoći doći do osobe i odvesti je u Kliniku za infektivne bolesti. To je preporučeni način postupanja. To već ponavljamo, ali nikad to nije na odmet.

Predstavnik HV-a istaknuo je da imaju dovoljno kreveta i spremni su za karantenu ukoliko će to biti potrebno.

Podsjećamo, jutros su zabilježena četiri nova slučaja, dva u Puli i dva u Zagrebu. Na preporuku Kriznog stožera donesena je odluka o obustavljanju nastave u cijeloj Hrvatskoj od ponedjeljka. Osim toga, posebne mjere zbog epidemije koronavirusa započele su i u hrvatskim bolnicama, gdje će se ograničavati ulazak pacijenata i osoblja autima u bolnički krug, ali i na odjele. Širom zemlje, županijski stožeri donijeli su naputke i o otkazivanju raznih javnih okupljanja i manifestacija.

Prema Hrvatskoj je, podsjetimo, Srbija već zatvorila devet graničnih prijelaza, a svoje tranzitne zone zatvorila je ranije i Mađarska. Stručnjaci i dalje ističu da nema mjesta panici jer je situacija u Hrvatskoj pod kontrolom.

