Twitter označio Trumpovu objavu: Tvrde da je obmanjujuća i potencijalno štetna

Twitter je u subotu uz tvit Donalda Trumpa, u kojemu on tvrdi da je imun na koronavirus, stavio upozorenje da objava američkog predsjednika krši pravila za sprječavanje širenja dezinformacija o covidu-19.

"Totalni i potpuni zaključak liječnika iz Bijele kuće jučer. To znači da ga ne mogu dobiti (imun) ni širiti. Jako je lijepo to znati!!!", napisao je Trump u tvitu koji je Twitter označio zbog "kršenja pravila o širenju obmanjujućih i potencijalno štetnih informacija o covidu-19".

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je sada "imun" na covid-19, dan pošto je njegov liječnik objavio kratko pismo u kojemu kaže da više nije opasan za okolinu i ne može prenijeti virus.

Foto: Screenshot

"Čini se da sam imun, ne znam, valjda na dulje vrijeme, možda na kraće, a možda i za cijeli život. Nitko točno ne zna, ali sam imun", rekao je u telefonskom razgovoru za Fox News.

U vezi s imunitetom na covid-19 još postoje mnoge nepoznanice: ne zna se točno koliki stupanj zaštite osiguravaju protutijela ni koliko bi imunitet mogao trajati.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!