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META DUBOKO U RUSIJI

Ukrajina pogodila metu duboko u Sibiru: Dronovi napali najveću rafineriju u Tjumenu

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VL
Autor
Šimun Ilić
20.06.2026.
u 17:40

Guverner Tjumenske oblasti Aleksandar Moor objavio je da je zbog prijetnje dronovima proglašena uzbuna te da su zaposlenici rafinerije evakuirani. Nekoliko sati kasnije poručio je kako je napad navodno odbijen, ali je potvrdio da su ostaci letjelica pali na područje rafinerije.

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku naftnu rafineriju u Tjumenu, jednom od najvećih naftoprerađivačkih postrojenja u zapadnom Sibiru, udaljenom gotovo 1900 kilometara od ukrajinske granice. Ruske vlasti tvrde da je napad odbijen, no lokalni stanovnici i neovisni mediji izvještavaju o eksplozijama i požaru u blizini postrojenja, prenosi ukrajinski Kyiv Post.

Guverner Tjumenske oblasti Aleksandar Moor objavio je da je zbog prijetnje dronovima proglašena uzbuna te da su zaposlenici rafinerije evakuirani. Nekoliko sati kasnije poručio je kako je napad navodno odbijen, ali je potvrdio da su ostaci letjelica pali na područje rafinerije.

Prema navodima lokalnih stanovnika, u četvrti Antipino odjeknule su najmanje dvije snažne eksplozije. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke dima iznad postrojenja te kolone vatrogasnih vozila koje su se kretale prema rafineriji. Ruske vlasti zasad tvrde da nije bilo ozbiljnijih oštećenja.

Rafinerija u Tjumenu najveća je u zapadnom Sibiru i godišnje može preraditi više od sedam milijuna tona nafte, zbog čega predstavlja važan dio ruske energetske infrastrukture. Istodobno, ukrajinska vojska objavila je da je izvela više napada na ruske vojne i logističke ciljeve na okupiranim područjima. Među metama su bili most preko Henjičkog tjesnaca u Hersonskoj oblasti, protuzračni sustav Pancir-S u Zaporiškoj oblasti te nekoliko zapovjednih centara za upravljanje bespilotnim letjelicama.

Napadi su zabilježeni i na Krimu, gdje su prema satelitskim snimkama izbili požari na energetskim i prometnim objektima. Vatru su zahvatili dijelovi termoelektrane Tavrijska kod Simferopolja, skladišta nafte i plina te pojedine plinske distribucijske stanice. Požari i eksplozije prijavljeni su i u blizini željezničke infrastrukture te strateških prometnih pravaca koje koriste ruske snage.
Ključne riječi
Rusija Ukrajina

Komentara 7

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HO
homofobic
17:58 20.06.2026.

Konstantinovka i jos poneki ukrainski gradovi koje ruSSeki nikako vec preko 4 godine osvojiti su jos uvijek u ukrainskim rukama a ruSSeki se sline pate i nikako da ih osvoje! Pitanje je onda zasto nam vec jednom ruSSki trolovi ne jave kada osvoje te gradove! Padaju ali nikako pasti! Izgleda da ste zaista vojno nesposobni!

AR
Amo_ra
17:50 20.06.2026.

Moramo nešto napisat da se dimi.To nam je utjeha jer pitanje je samo dana kad će pasti Konstantinovka veliki grad i strateški vazan i Krasni Liman.Nazalost to se moglo sve sacuvat da je bilo pameti sad je kasno.

Avatar IvanR
IvanR
18:48 20.06.2026.

Kada će protunapad i masovni povratak iz EU pa na front Ukra?

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