Ukrajina pogodila metu duboko u Sibiru: Dronovi napali najveću rafineriju u Tjumenu

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku naftnu rafineriju u Tjumenu, jednom od najvećih naftoprerađivačkih postrojenja u zapadnom Sibiru, udaljenom gotovo 1900 kilometara od ukrajinske granice. Ruske vlasti tvrde da je napad odbijen, no lokalni stanovnici i neovisni mediji izvještavaju o eksplozijama i požaru u blizini postrojenja, prenosi ukrajinski Kyiv Post.

Guverner Tjumenske oblasti Aleksandar Moor objavio je da je zbog prijetnje dronovima proglašena uzbuna te da su zaposlenici rafinerije evakuirani. Nekoliko sati kasnije poručio je kako je napad navodno odbijen, ali je potvrdio da su ostaci letjelica pali na područje rafinerije.

Prema navodima lokalnih stanovnika, u četvrti Antipino odjeknule su najmanje dvije snažne eksplozije. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke dima iznad postrojenja te kolone vatrogasnih vozila koje su se kretale prema rafineriji. Ruske vlasti zasad tvrde da nije bilo ozbiljnijih oštećenja.

Rafinerija u Tjumenu najveća je u zapadnom Sibiru i godišnje može preraditi više od sedam milijuna tona nafte, zbog čega predstavlja važan dio ruske energetske infrastrukture. Istodobno, ukrajinska vojska objavila je da je izvela više napada na ruske vojne i logističke ciljeve na okupiranim područjima. Među metama su bili most preko Henjičkog tjesnaca u Hersonskoj oblasti, protuzračni sustav Pancir-S u Zaporiškoj oblasti te nekoliko zapovjednih centara za upravljanje bespilotnim letjelicama.

⚡️ Drones of the Ukrainian Armed Forces reached Siberia



The Tyumen oil refinery was attacked — it is about 2,000 kilometers from the border with Ukraine.



Local authorities confirmed the attack: according to them, “debris” fell on the plant, and damage was allegedly avoided. pic.twitter.com/qi16xt8TPT — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2026

Napadi su zabilježeni i na Krimu, gdje su prema satelitskim snimkama izbili požari na energetskim i prometnim objektima. Vatru su zahvatili dijelovi termoelektrane Tavrijska kod Simferopolja, skladišta nafte i plina te pojedine plinske distribucijske stanice. Požari i eksplozije prijavljeni su i u blizini željezničke infrastrukture te strateških prometnih pravaca koje koriste ruske snage.