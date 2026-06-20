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Kaos u poznatom ljetovalištu

VIDEO Drama u turističkom raju: Veliki požar progutao hotel, poginula turistkinja, evakuirano 1700 gostiju

TikTok/Screenshot
VL
Autor
Laura Bonetti/Hina
20.06.2026.
u 08:06

Odmor iz snova u popularnom karipskom ljetovalištu pretvorio se u dramu nakon što je veliki požar zahvatio hotel uz plažu. Jedna turistkinja izgubila je život, nekoliko osoba je ozlijeđeno, a gotovo 1700 gostiju moralo je biti hitno evakuirano dok su se iznad resorta dizali gusti oblaci dima.

​Jedna žena poginula je, a gotovo 1700 turista evakuirano je zbog velikog požara u hotelu u dominikanskom turističkom odmaralištu uz plažu u gradu Bayahibe, rekle su lokalne vlasti u petak.  Francesca Valentino, 46-godišnja Talijanka, poginula je u požaru u hotelu Viva Wyndham Dominicus Beach, priopćila je hitna služba DAEH. Troje ljudi prevezeno je u bolnice, a šestero je zbrinuto na mjestu nesreće, dodao je DAEH. Među pogođenima bili su gosti, posjetitelji i spasilačke ekipe.   Videozapisi koje su podijelili lokalni mediji prikazuju guste oblake dima kako se dižu iznad karipske obale, dok je plamen zahvatio krov odmarališta.

@miraquetevi FUERTE INCENDIO EN HOTEL DE BAYAHÍBE Un fuerte incendio se registró este viernes en el hotel Viva Dominicus Beach, en Bayahíbe, República Dominicana, provocando una gran columna de humo visible desde la zona de playa. Huéspedes y empleados fueron evacuados mientras unidades de bomberos y organismos de emergencia trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras áreas del complejo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa del incendio. Síguenos en @miraquetevi para más noticias que importan. #MiraQueTeVi #Bayahibe #RepublicaDominicana #VivaDominicus #UltimaHora ♬ original sound - Mira que te vi

"Preliminarna zapažanja ukazuju da se požar brzo proširio zbog zapaljive prirode dijelova krovnih konstrukcija od palminih listova, kao i zbog vjetra", poručili su iz Centra za hitne operacije (COE).   Wyndham Hotels and Resorts, koji ima oko 8400 hotela diljem svijeta, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Požar je stavljen pod nadzor, ali uzroci se još uvijek istražuju, tvrde iz operativnog centra. Gosti su premješteni u obližnje hotele. Viva Wyndham Dominicus Palace, dio iste hotelske grupe, nije pretrpio nikakvu štetu. "Turističke aktivnosti u Bayahibeu i okolnom području ostaju neometane i nastavljaju se odvijati sigurno i normalno", dodao je COE. Poznata po bistrim vodama i plažama bijelog pijeska, Dominikanska Republika vodeća je turistička destinacija Kariba, koja je u prvih pet mjeseci ove godine primila oko 5,6 milijuna posjetitelja.
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